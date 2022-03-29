Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Flaş Haber
Maliye-Sen'den şok grev!
Kapat

Eylemde ilginç anlar yaşanıyor...

Belediye Rerformu’na karşı eylem yapan Dikmen Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi işçileri Meclis önünde ateş yakarak protestolarına devam ediyor.

29 Mart 2022 Salı 19:45
713 Okunma
Eylemde ilginç anlar yaşanıyor...
banner108

Belediye Rerformu’na karşı eylem yapan Dikmen Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi işçileri Meclis önünde ateş yakarak protestolarına devam ediyor.

Eylemde ilginç anlar da yaşanıyor.

Belediye işçileri Meclis önüne tabut getirerek, hükümet için Fatiha okudu. Hükümeti nasıl bilirdiniz sorusuna ise tüm işçiler tek bir ağızdan “Çok kötü” cevabını verdi.

Hükümetin 'Yerel Yönetim Reformu' iddiası ile hazırladığı yasa tasarılarına tepki büyüdü, belediye çalışanları Meclis önüne yürüdü. Cumhuriyetçi Türk Partisi de "Anayasayı Deldirtmeyiz Kaosa İzin Vermeyiz" diyerek, Anayasa'ya sahip çıkmak ve kaosa dur demek için eylem yaptı.

Başbakan Faiz Sucoğlu'nun dün Meclis'te "Anayasa'yı oy çokluğu ile ihlal ediyoruz" sözleri sonrasında tansiyon yükseldi.

UBP-DP-YDP Hükümeti oy çokluğu ile yerel seçimlerin 27 Kasım'a ertelenmesi için ivedilik kararı aldı.

Özellikle kapatılması ön görülen yerel yönetimlerden çalışanlar yanı sıra belediye başkanları da eylem katıldı.

Kuğulu Park'ta toplanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de belediyelerin kortejine eşlik etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş eyleme katıldı.

DEV-İŞ, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) gibi bazı sendikalar da destek verdi. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'ın yanı sıra, CTP milletvekillerinden Doğuş Derya, Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli, Ceyhun Birinci, Fikri Toros, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Fide Kürşat, Biray Hamzaoğulları, Armağan Candan, Ürün Solyalı da eyleme destek verdi.

Kaynak:YENİDÜZEN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan, Maliye-sen'in “maaş ödemeyecegiz” diyerek greve gitmesini sorguladı
Bengihan, Maliye-sen'in “maaş ödemeyecegiz” diyerek greve gitmesini sorguladı
Şahinoğlu: Bari bunu olsun doğru yapın!
Şahinoğlu: Bari bunu olsun doğru yapın!
Doğuş Derya: UBP zihniyeti ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor
Doğuş Derya: UBP zihniyeti ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim