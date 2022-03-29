Eylemde ilginç anlar yaşanıyor...

Belediye Rerformu’na karşı eylem yapan Dikmen Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi işçileri Meclis önünde ateş yakarak protestolarına devam ediyor.

Eylemde ilginç anlar da yaşanıyor.

Belediye işçileri Meclis önüne tabut getirerek, hükümet için Fatiha okudu. Hükümeti nasıl bilirdiniz sorusuna ise tüm işçiler tek bir ağızdan “Çok kötü” cevabını verdi.

Hükümetin 'Yerel Yönetim Reformu' iddiası ile hazırladığı yasa tasarılarına tepki büyüdü, belediye çalışanları Meclis önüne yürüdü. Cumhuriyetçi Türk Partisi de "Anayasayı Deldirtmeyiz Kaosa İzin Vermeyiz" diyerek, Anayasa'ya sahip çıkmak ve kaosa dur demek için eylem yaptı.

Başbakan Faiz Sucoğlu'nun dün Meclis'te "Anayasa'yı oy çokluğu ile ihlal ediyoruz" sözleri sonrasında tansiyon yükseldi.

UBP-DP-YDP Hükümeti oy çokluğu ile yerel seçimlerin 27 Kasım'a ertelenmesi için ivedilik kararı aldı.

Özellikle kapatılması ön görülen yerel yönetimlerden çalışanlar yanı sıra belediye başkanları da eylem katıldı.

Kuğulu Park'ta toplanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de belediyelerin kortejine eşlik etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş eyleme katıldı.

DEV-İŞ, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) gibi bazı sendikalar da destek verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'ın yanı sıra, CTP milletvekillerinden Doğuş Derya, Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli, Ceyhun Birinci, Fikri Toros, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Fazilet Özdenefe, Ongun Talat, Fide Kürşat, Biray Hamzaoğulları, Armağan Candan, Ürün Solyalı da eyleme destek verdi.

Kaynak:YENİDÜZEN