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Eylemde yaralanan hayvan üreticisi Zekai Ereş hastaneye kaldırıldı

Eylemde yaralanan hayvan üreticisi Zekai Ereş ambulansla evinden alınarak Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü

09 Eylül 2018 Pazar 16:20
Eylemde yaralanan hayvan üreticisi Zekai Ereş hastaneye kaldırıldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın yetkilileri eylemde yaralanan ve zarar gören üreticilerle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletmek için Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları aradı. Naimoğulları sendika yetkililerine eylem sırasında coplanan hayvan üreticilerinden Ereş’in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Ereş’in yürüyememe ve kusma gibi şikayetleri bilgisini alan sendika yetkilileri hastanın ambulans ile hastaneye getirilmesi için girişimde bulundu.

Lefkoşa’da gerçekleşen eylem sırasında polis  tarafından coplanarak hastanelik olan hayvan üreticisi Zekai Ereş, Mağusa Sandallar Kereş, köyündeki evinden 14.00 sıralarında ambulans evinden alındı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Yürüyememe ve kusma şikayeti bulunan Ereş, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde enfeksiyon ortopedi ve beyin cerrahisi tarafından tetkik ediliyor.

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Zekai EreşHayvan üreticisiHaberKKTC
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