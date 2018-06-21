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Eylem’den çağrı: “Çocukları okulsuz ve kitapsız bırakmayalım”

Sürdürdükleri toplumsal varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini de kaydeden Eylem, “KTOEÖS olarak tüm halkımızı, iş insanlarımızı, bankaları, okul yapmakla yükümlü Vakıflar İdaresi’ni okul yapımı için kampanya düzenlemeye çağırıyoruz” dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:43
Eylem’den çağrı: “Çocukları okulsuz ve kitapsız bırakmayalım”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem toplumun tüm kesimlerini harekete geçmeye çağırarak, “Çocuklarımız okulsuz ve kitapsız kalmasın” dedi.

Sürdürdükleri toplumsal varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini de kaydeden Eylem, “KTOEÖS olarak tüm halkımızı, iş insanlarımızı, bankaları, okul yapmakla yükümlü Vakıflar İdaresi’ni okul yapımı için kampanya düzenlemeye çağırıyoruz” dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’deki eğitime yaptığı katkıyı yarıya indirdiğini, kitap baskısı için ayrılan payı tamamen kaldırdığını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de bu yönde bir açıklama yaptığını savunan Selma Eylem, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, “itaat eden bir Kıbrıs Türk toplumu” hedeflediğini, bu nedenle böyle yaptığını öne sürdü.

KKTC hükümetlerini baskı ve dayatmalara boyun eğmekle ve Türkiye’ye hoş görünmek için çabalamakla suçlayan Eylem, eşit siyasi bir varlık olan Kıbrıs Türk toplumuna asalak ve besleme muamelesi yapılamayacağını söyledi.

 “Bu durum, tarihsel dostlukları zora sokan, iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır ve kabul edilemez” diyen Eylem açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

“Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarla Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye halklarına kin ve nefret aşılanmaya çalışılmaktadır. Kıbrıs Türk toplumu çaresizliğe mahkûm edilmekte, kendi kurumlarını yönetmesine izin verilmemektedir. Uygulanan paketlerle üretimden koparılmış, tüketim ekonomisi yaratılmış özelleştirmelerle Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarına el konulmuştur. İşsiz gençlerimiz dururken misyoner ideolojik kadrolaşma sağlanmıştır.  Bilinmelidir ki, yıllardır tüm dayatma ve hamlelere karşı sürdürdüğümüz toplumsal varoluş mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi toplumsal dayanışmamızı bir kez daha ortaya koyma zamanıdır”

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