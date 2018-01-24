Eylemlerde gözaltına alınan iki kişi serbest

Halkın Sesi'nin haberine göre, Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya'ya yönelik protestolarda Meclis’in damında bayrak açtığı için önceki akşam saatlerinde gözaltına alınan iki kişi sabaha karşı serbest bırakıldı.
AKP Kıbrıs Gençlik Kolları’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada söz konusu olay doğrulandı ve TC Elçiliği’ne teşekkür edildi.
Açıklamada "Afrika paçavrasına yönelik yapılan eylem sebebiyle gözaltına alınan iki kardeşimiz gece saatlerinde serbest bırakıldı. Bu süreçte TC Lefkoşa Büyükelçimize, Başkanımız Mehmet Demirci'ye ve özellikle saatlerce Emniyet Müd. önünde nöbet tutan AK Gönüllülere teşekkür ederiz" denildi.
İşgal altında olduğumuzun ispatıdır .
'Dava okunmadı' diyor! Eğer gerçekse durum düşündüğümüzden de vahim!...
tc elciligi gkk'yi aradi..birakin dedi, bitti.. hukuk da bitti..demek ki herkes begenmedigi bir kuruma veya sahsa saldirabilir. mulkune zarar verebilir. sagolasin turkiyem..
bu ülkede hiç şaşırmadım. Yazıklar olsun ...
İflas! İflas! İflas! Sadece kendinizin KKTC Devleti dediği Devletin kendi içimizde de iflasının kabulüdür! Kendi aramıza yaptığımız seçimin manasız ve kendimizi kandırmaca olduğunu söyleyenler haklı çıktı.
Açıkca söylemek gerekirse, Türkiye olmasa bizi kimse masaya bile oturtmaz, adadaki tüm haklarımızı elimizden alırlar. Rumlardan maaş alan bazı tuzu kuru milletvekilleri ve gazeteciler bizim Türkiye ile aramızı açarak görevlerini yerine getiriyor, bizde bu hain plana ortak oluyoruz.
Demek ki burda hukumet kurmak bosunadir.Bosu bosuna secim yapiliyor. Madem kendi kendini yonetemen,kurallarini uygulayamayan ,sizlere ne gerek var.