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Eylemlerde gözaltına alınan iki kişi serbest

Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya'ya yönelik protestolarda göz altına alınan iki kişi serbest bırakıldı

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:28
Eylemlerde gözaltına alınan iki kişi serbest
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Halkın Sesi'nin haberine göre, Afrika Gazetesi ve CTP milletvekili Doğuş Derya'ya yönelik protestolarda Meclis’in damında bayrak açtığı için önceki akşam saatlerinde gözaltına alınan iki kişi sabaha karşı serbest bırakıldı.

AKP Kıbrıs Gençlik Kolları’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada söz konusu olay doğrulandı ve TC Elçiliği’ne teşekkür edildi.

Açıklamada "Afrika paçavrasına yönelik yapılan eylem sebebiyle gözaltına alınan iki kardeşimiz gece saatlerinde serbest bırakıldı. Bu süreçte TC Lefkoşa Büyükelçimize, Başkanımız Mehmet Demirci'ye ve özellikle saatlerce Emniyet Müd. önünde nöbet tutan AK Gönüllülere teşekkür ederiz" denildi.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 10:32
Yorumlar
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Mrt 2018-01-24 10:34:01

İşgal altında olduğumuzun ispatıdır .

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Vatandaş 2018-01-24 10:43:56

'Dava okunmadı' diyor! Eğer gerçekse durum düşündüğümüzden de vahim!...

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dervis 2018-01-24 10:57:47

tc elciligi gkk'yi aradi..birakin dedi, bitti.. hukuk da bitti..demek ki herkes begenmedigi bir kuruma veya sahsa saldirabilir. mulkune zarar verebilir. sagolasin turkiyem..

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şenay 2018-01-24 11:47:20

bu ülkede hiç şaşırmadım. Yazıklar olsun ...

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Doğru Söz 2018-01-24 12:17:01

İflas! İflas! İflas! Sadece kendinizin KKTC Devleti dediği Devletin kendi içimizde de iflasının kabulüdür! Kendi aramıza yaptığımız seçimin manasız ve kendimizi kandırmaca olduğunu söyleyenler haklı çıktı.

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soner 2018-01-24 11:04:49

Açıkca söylemek gerekirse, Türkiye olmasa bizi kimse masaya bile oturtmaz, adadaki tüm haklarımızı elimizden alırlar. Rumlardan maaş alan bazı tuzu kuru milletvekilleri ve gazeteciler bizim Türkiye ile aramızı açarak görevlerini yerine getiriyor, bizde bu hain plana ortak oluyoruz.

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umit tekin 2018-01-24 13:36:33

Demek ki burda hukumet kurmak bosunadir.Bosu bosuna secim yapiliyor. Madem kendi kendini yonetemen,kurallarini uygulayamayan ,sizlere ne gerek var.

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