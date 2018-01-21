Eylemlerin gölgesinde yemin töreni!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu üyeleri saat 09.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Platform’dan yapılan açıklamada, “ülkemizde körüklenmeye çalışılan militarist, milliyetçi ve yobaz kültüre karşı insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için uğraşacağımızı ve eşitlik sağlayıcı sosyal politikaların bir an önce yürürlüğe girmesi için atılacak olan adımların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getirmek için Meclis önünde bir araya geleceğiz” ifadeleri kullanıldı.

KTOEÖS DE SAAT 10.00'DA EYLEM YAPACAK

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Eylem saat 10.00’da başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, “And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan ‘demokratik, çağdaş toplum; nitelikli, laik eğitim; saygın, aydın, özgür öğretmen; insanca geçim ve yaşam’ haklarımıza, dayatmalara ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız” ifadeleri kullanıldı.