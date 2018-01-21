Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
7 liraya aldı 19 milyona...
Burnumuz neden kurur?
Burnumuz neden kurur?
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez ameliyat oldu!
Kim Kardashian'a benzemek 12. kez...
Şeker hastalarında gözü düzenli kontrol koruyor
Şeker hastaları dikkat!
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Ergenlik yaşı 24'e çıktı!

Eylemlerin gölgesinde yemin töreni!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu ile KTOEÖS yarın eş zamanlı olarak Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak...

21 Ocak 2018 Pazar 14:16
Eylemlerin gölgesinde yemin töreni!
banner10

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu üyeleri saat 09.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Platform’dan yapılan açıklamada, “ülkemizde körüklenmeye çalışılan militarist, milliyetçi ve yobaz kültüre karşı insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya devam edeceğimizi, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm için uğraşacağımızı ve eşitlik sağlayıcı sosyal politikaların bir an önce yürürlüğe girmesi için atılacak olan adımların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine getirmek için Meclis önünde bir araya geleceğiz” ifadeleri kullanıldı.

KTOEÖS DE SAAT 10.00'DA EYLEM YAPACAK

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Eylem saat 10.00’da başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, “And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan ‘demokratik, çağdaş toplum; nitelikli, laik eğitim; saygın, aydın, özgür öğretmen; insanca geçim ve yaşam’ haklarımıza, dayatmalara ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız” ifadeleri kullanıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uzun süreli bir hükümet olmaz”
“Uzun süreli bir hükümet olmaz”
Denktaş: "Türkiye'nin yaptığı müdahaleye saygı göstersinler"
Denktaş: "Türkiye'nin yaptığı müdahaleye saygı göstersinler"
Özersay: "Her devlet güvenliğini sağlamak için tedbirler alır"
Özersay: "Her devlet güvenliğini sağlamak için tedbirler alır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim