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Eylül ayı destek ödemelerı̇ yarın hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eylül ayı destek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:15
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Eylül ayı destek ödemelerı̇ yarın hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eylül ayı destek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Eylül ayına ait işverenlere ödenecek olan 2000 TL destek ödemeleri ile çalışanlara yapılacak 1500 TL Destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere verilecek 2000 TL destek ödemeleri ile çalışanlara ödenecek 1500 TL destek ödemeleri, yarın banka hesaplarına yatırılacak.

SOSYAL SİGORTA EMEKLİLERİNİN 13. MAAŞLARI DA YARIN  ÖDENECEK

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan  40 806 kişiye de   13. Maaş ödemesi yarın yapılacak.

Son Güncelleme: 24.12.2020 22:24
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