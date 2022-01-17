Künye
Kıbrıs 4
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!

“Ezilen tüm kesimlerin haklarına sahip çıkacağıma yemin ediyorum”

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:43
41 Okunma
“Ezilen tüm kesimlerin haklarına sahip çıkacağıma yemin ediyorum”
banner108

ÖZEL HABER

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Milletvekilliği adaylığı hakkında konuşan Çıldır, bu zaman kadar çok fazla siyaset yanlısı olmadığını ancak çevresi tarafından çok fazla talep geldiğini kaydeden Çıldır, topluma daha fazla hizmet etmek için milletvekilliğine aday olduğunu söyledi. Birkaç partiden adaylık teklifi geldiğini ancak Demokrat Parti’den milletvekili adayı olduğunu kaydeden Çıldır, “Ülkemizde ezilen tüm kesimlerin haklarına sahip çıkacağıma, onların sesi olacağıma, o meclisi haramilerden kurtaracağıma yemin ediyorum” dedi. 
Çıldır, “Demokrat parti hiçbir zaman kimse ile ne kavga etti ne de polemiğe girdi. Demokrat Parti bu zamana kadar uzlaşı yolu ile tüm sorunları çözmüştür. Ülke sorunlarına yoğunlaşmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara uzlaşı yolu ile taşımak için Demokrat Parti’den aday oldum. Çok ciddi ekonomik sorunlarımız var. İnsanlar borçlarını ödeyemiyor ve fakirlik her geçen gün artıyor. Demokrat Parti’nin yaşanan bu ekonomik sorunlar için çözüm önerileri hazırdır. Özel sektörün yaşadığı sorunları çok iyi biliyorum. Meclise girdiğimize özel sektörün ve halkımızın sorunlarını çözmek için hemen çalışmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Çıldır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay Mertdin, hayatını kaybetti
Oktay Mertdin, hayatını kaybetti
“Kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımıza sahip çıkılmıyor”
“Kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımıza sahip çıkılmıyor”
Mehmet Çıldır: “Tek tip sağlık sistemine geçilmeli”
Mehmet Çıldır: “Tek tip sağlık sistemine geçilmeli”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim