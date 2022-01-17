“Ezilen tüm kesimlerin haklarına sahip çıkacağıma yemin ediyorum”

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Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Mehmet Çıldır, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Milletvekilliği adaylığı hakkında konuşan Çıldır, bu zaman kadar çok fazla siyaset yanlısı olmadığını ancak çevresi tarafından çok fazla talep geldiğini kaydeden Çıldır, topluma daha fazla hizmet etmek için milletvekilliğine aday olduğunu söyledi. Birkaç partiden adaylık teklifi geldiğini ancak Demokrat Parti’den milletvekili adayı olduğunu kaydeden Çıldır, “Ülkemizde ezilen tüm kesimlerin haklarına sahip çıkacağıma, onların sesi olacağıma, o meclisi haramilerden kurtaracağıma yemin ediyorum” dedi.

Çıldır, “Demokrat parti hiçbir zaman kimse ile ne kavga etti ne de polemiğe girdi. Demokrat Parti bu zamana kadar uzlaşı yolu ile tüm sorunları çözmüştür. Ülke sorunlarına yoğunlaşmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara uzlaşı yolu ile taşımak için Demokrat Parti’den aday oldum. Çok ciddi ekonomik sorunlarımız var. İnsanlar borçlarını ödeyemiyor ve fakirlik her geçen gün artıyor. Demokrat Parti’nin yaşanan bu ekonomik sorunlar için çözüm önerileri hazırdır. Özel sektörün yaşadığı sorunları çok iyi biliyorum. Meclise girdiğimize özel sektörün ve halkımızın sorunlarını çözmek için hemen çalışmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.