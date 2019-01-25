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Fabrika’da iş kazası! Ahmet Koşar ağır yaralandı

25 Ocak 2019 Cuma 17:26
Fabrika’da iş kazası! Ahmet Koşar ağır yaralandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 35 yaşındaki Ahmet Koşar ağır yaralandı.

Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Tuğla Fabrikasında bugün 11:45 sıralarında meydana gelen iş kazasında fabrika çalışanı 35 yaşındaki Ahmet Koşar ağır yaralandı.

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Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Koşar’ın üzerine yaklaşık beş metre yükseklikten konik havalandırma fanı düştü.

Ahmet Koşar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 25.01.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
Iş Kazası
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