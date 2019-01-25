Fabrika’da iş kazası! Ahmet Koşar ağır yaralandı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 35 yaşındaki Ahmet Koşar ağır yaralandı.
Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Tuğla Fabrikasında bugün 11:45 sıralarında meydana gelen iş kazasında fabrika çalışanı 35 yaşındaki Ahmet Koşar ağır yaralandı.
Ahmet Koşar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Son Güncelleme: 25.01.2019 17:29