Fadıl Rinter hayatını kaybetti

Kıbrıslı Türkler önemli bir değerini daha yitirdi.

Ülkenin ilk şampuan ve komzetik üreticilerinden sevilen ve sayılan isim Fadıl Rinter hayata gözlerini yumdu.

Magic markasıyla Türkiye'ye ilk şampuan ihracatını 80'li yıllarda yapan, Türkiye'yi şampuanla tanıştıran kişi olan Rinter, ardından Türkiye'ye diğer kozmetik ürünlerini göndermiştir.

Ülkesi ve sanayisi için büyük öz veriyle Sanayi Odası'nda yönetim kurullarında uzun yıllar görev yapmış, As Başkanlık görevi üstlenmiş, ülke ihracatının ve üretimin artması için büyük çabalar harcamıştır.

Odanın gelişip büyümesi aşamalarında bizzat görev alarak çalışmış, emeğini hiç bir zaman esirgememiştir.

Esprili, sosyal ve babacan kişiliği ile birçok insanın gönlünde yer edinmiştir.