FAHİŞ FİYATLARLA SATIŞ YAPANLAR “KARA LİSTEYE” ALINIP “BOYKOT” EDİLECEK

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, fahiş fiyatlarla satış yapan iş yeri ve marketleri “Kara Liste” kapsamında teşhir edip “Boykot” uygulayacaklarını açıkladı.

KKTC Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada, “son iki aylık sürede döviz kurlarındaki düşüşe rağmen piyasada temel tüketim maddelerinin %50-100’e varan fiyat artışlarının, serbest piyasanın rekabet kurallarına aykırı olduğu” vurgulanarak, “pandemi fırsatçılarının vurgununa” son verilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı göreve davet edildi.

Açıklamada, Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yetkilere denetim görevini ve tüketicilere ise Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında yasal haklarını, hatırlattı.

Işık, fahiş fiyatlar ile satış yapmakta olan iş yeri ve marketleri “Kara Liste” kapsamında teşhir edip “Boykot” uygulayacaklarını da vurguladı.