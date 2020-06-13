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Fahrettin Koca açıkladı

İşte Türkiye'de koronavirüste son durum...

13 Haziran 2020 Cumartesi 20:38
1093 Okunma
Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Tansel 2020-06-13 21:37:42

Abi kapilari acmayin buraya gelirse burasi biter insanlar tc de saglik sistemine guven dikleri icin rahatlar burda halimiz harap olur

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Vatandas 2020-06-13 21:16:19

Abi bu ne demek ya """Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."" haberin yarisini yazmissiniz yarisi kalmis mi nedir bu? Birsey anlasilmiyor. Biraz daha dikkatli olalim lutfen.

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Oteki Vatandas 2020-06-13 22:20:42

Giderek hepimizi ne yapcakmis ki?

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Murat 2020-06-13 20:50:53

Bu ne ya Türkiyede ikinci dalga başladı Allah yardımcımız olsun

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Vatandas 2020-06-13 21:14:27 @Murat

Bu ikinci dalga degil , birinci dalganin yeniden peak yapmasi. Turkiyede birinci dalga hicbir zaman bitmedi yani.

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Serhan 2020-06-13 21:40:17

Gelenler 4gun karantina olsun 2 gun otelde kadiklarin da 3gun test yapilsi 4 gun sonucuna gore ciksi yada14 gun kalsin direk herkez 14gun olmasin

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Bir VAtandas 2020-06-13 22:11:48 @Serhan

4 gun karantina hicbirseyi degistirmez. Bu hastaligin kulucka suresi 2 hafta hatta bazen daha uzun (3 haftaya kadar) bile surebiliyor. Yani EN AZ 14 gun karantina lazim ki buyuk olasilikla hasta olanlari yakalayabilesin. Yeni Zleanda da dun hastalik bitti , yani bizden sonra hastaliktan kurtulan ikinci ulke. Ulkeye gelecekler icin koyduklari kurallar : Ulkeye girmezden once PCR sonra 14 gun karantina sonra da ikinci bir PCR da negatif cikarsa ancak ulkeye aliyorlar. Onun disinda risk almaya degmez. Biz Salgindan kurtulmus olmanin kiymetini bilmiyoruz malesef.

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