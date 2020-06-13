Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."
İşte Türkiye'de koronavirüste son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."
Abi kapilari acmayin buraya gelirse burasi biter insanlar tc de saglik sistemine guven dikleri icin rahatlar burda halimiz harap olur
Abi bu ne demek ya """Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."" haberin yarisini yazmissiniz yarisi kalmis mi nedir bu? Birsey anlasilmiyor. Biraz daha dikkatli olalim lutfen.
Giderek hepimizi ne yapcakmis ki?
Bu ne ya Türkiyede ikinci dalga başladı Allah yardımcımız olsun
Bu ikinci dalga degil , birinci dalganin yeniden peak yapmasi. Turkiyede birinci dalga hicbir zaman bitmedi yani.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Gelenler 4gun karantina olsun 2 gun otelde kadiklarin da 3gun test yapilsi 4 gun sonucuna gore ciksi yada14 gun kalsin direk herkez 14gun olmasin
4 gun karantina hicbirseyi degistirmez. Bu hastaligin kulucka suresi 2 hafta hatta bazen daha uzun (3 haftaya kadar) bile surebiliyor. Yani EN AZ 14 gun karantina lazim ki buyuk olasilikla hasta olanlari yakalayabilesin. Yeni Zleanda da dun hastalik bitti , yani bizden sonra hastaliktan kurtulan ikinci ulke. Ulkeye gelecekler icin koyduklari kurallar : Ulkeye girmezden once PCR sonra 14 gun karantina sonra da ikinci bir PCR da negatif cikarsa ancak ulkeye aliyorlar. Onun disinda risk almaya degmez. Biz Salgindan kurtulmus olmanin kiymetini bilmiyoruz malesef.Beğen (4) Beğenmedim! (0)