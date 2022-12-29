Karpaz bölgesinin güzel köylerinden Çayırova sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çayırova köyünün sevilen simalarından Faika Sirhan Yiğittürk bugün hayata gözlerini yumdu. Yiğittürk’ün cenazesi yarın Çayırova Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çayırova Kabristanlığı’na defnedilecek.
Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti
29 Aralık 2022 Perşembe 13:14
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Karpaz bölgesinin güzel köylerinden Çayırova sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.