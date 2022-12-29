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Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti

29 Aralık 2022 Perşembe 13:14
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Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti



Karpaz bölgesinin güzel köylerinden Çayırova sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çayırova köyünün sevilen simalarından Faika Sirhan Yiğittürk bugün hayata gözlerini yumdu. Yiğittürk’ün cenazesi yarın Çayırova Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çayırova Kabristanlığı’na defnedilecek.

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