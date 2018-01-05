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Faiq: “Seçimlerimiz, çocuklarımız için”

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Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Adayı Ashraf Faiq, Kıbrıs Türk halkının gelecek nesiller için seçime gitmesini beklediğini ifade etti...

05 Ocak 2018 Cuma 10:24
Faiq: “Seçimlerimiz, çocuklarımız için”
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Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Adayı Ashraf Faiq, Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert ve Rabia Çakmak'a yaptığı özel açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının gelecek nesiller için seçime gitmesini beklediğini ifade ederken, bunun sebebini ‘halkın iradesinin yönetimin idaresini belirlemesi’ olarak açıkladı.

“Kader değil, özgür irade”

Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Adayı Ashraf Faiq, hafta sonu bir kez daha sandığa gidileceğini hatırlatarak, bazı siyasiler için bu seçimin ilk olacağına ve ‘Demokrasi görevi’nin yerine getirileceğine dikkat çekti. Ashraf Faiq, oy verecek vatandaşların, vatandaşlık görevini yapacakları için mutluluk duyacağını ve hafifleyeceğini aktardı. Kişinin hayattaki en önemli işinin; belli belirsiz, puslu şekilde uzaklarda bulunan şeyleri görmeye çalışmak değil, gözünün önünde apaçık halde duran şeyler için ne yapacağına karar vermek olduğunu aktaran Bağımsız Milletvekili Adayı Ashraf Faiq, kişiyi geldiği noktaya getirenin kader değil, özgür iradesi ile yaptığı seçimler olduğunu kaydetti. 

“Seçimlerimiz, çocuklarımız için” 

Bugünün çocuklarının yarının geleceği olduğunun altını çizen Faiq, yapılan seçimlerin ebeveynlerin gözünden bile sakındığı evlatlarının geleceği, hakları, tahsilleri ve mutlu birer birey olabilmeleri için olduğunu vurguladı. Yapılması gereken şeyin iyi düşünüp, sandık başına emin adımlarla gidilerek doğru kişiyi seçmek olduğunu belirten Ashraf Faiq, seçimlerin yalnızca bugünün büyükleri için değil, aynı zamanda yarının geleceği olan çocuklar için de olduğunu kaydetti. Dünyanın çocuklar sayesinde daha iyi bir yere geleceğini ifade eden Bağımsız Milletvekili Adayı Ashraf Faiq, bu çocukları iyi insanların yetiştireceğini dile getirirken, “Siz ne kadar çoğalırsanız, o çocuklar da o kadar çoğalacak.” dedi.

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