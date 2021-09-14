“Faiz Bey benim atandığımı iddia ediyorsa, bunu nereden bildiğini açıklamalı”

Saner, hükümet çalışmaları, güncel siyaset ve UBP Kurultayı ile ilgili soruları yanıtladı.

Pandemi şartları ile boğuşurken, kısa zamanda aşı sağlama, altyapı, karayolları ve eğitim alanında önemli ilerleme sağladıklarına işaret eden Saner, her fırsatta hükümetten kaçmayı görev edinen muhalefetin eleştirilerini yine de normal karşıladığını söyledi.

Saner, “ Başbakanlık görevi aldığım zaman 30 üyeli geniş tabanlı bir hükümet kurmak istedim. CTP ve HP ile görüştüm. Ellerini taşın altına koymadılar. Sorumluluktan kaçtılar. Keşke sorumluluk alsalardı… Şimdi de ne varsa eleştiriyorlar. Uzaktan gazel okumak kolay. Dört yıl önce okul açılırken kitap dağıtamadılar. Şimdi pandemi üzerinden eleştiriyorlar. Yeni okullarla eğitime başladık. Elbette eksiklik olacak. Takip ediyoruz. İzliyoruz. Düzeltiyoruz. Onlar konuşacak, biz çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız hangi dönemlerde bu ülkeye hizmet geldiğini çok iyi biliyor ” dedi.

İlerde CTP ile hükümet kurmak istermisiniz? Şeklinde Soru üzerine Saner, “ Görev aldığımda, samimi olarak ilk Tufan Hoca’ya gittik. Daha sonra görev Tufan Erhürman’a verildi. Tufan Erhürman neden hükümeti kurmadı? Kendisinin yönetim kabiliyeti varsa kursaydı. Kurmadı değil: Tufan Erhürman Covid-19 döneminde hükümeti kurmak istemedi” diye konuştu.

Arpanın ilk kez peşin alındığını, kendi dönemlerinde bugüne kadar 1 damla sütün sokaklara dökülmediğini belirten Saner, özel sektöre desteğin süreceğini, kamuya yükümlülüklerin yerine getirilmekte olduğunu ifade etti.

Saner, aşılanma konusundaki hassasiyetini yineledi; herkese aşı olma çağrısını yayın aracılığı ile bir kez daha paylaştı.

Başbakan, “ Mecbur olmadıkça, kapanma istemediğimizi söyledik. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Vatandaşlarımız da aşılanarak, bu sürecin atlatılmasına daha çok destek olabilir” dedi.

UBP Kurultayı bu Covid ortamında nasıl tek merkezde olacak?” sorusu üzerine de Saner, “ İşte bu neden biz 6 ilçede oy verme gerekir demiştik. Arkadaşlarım 6 ilçede Kurultay yapmamın sebebinin kendime avantaj olduğunu düşünüyor.Kurultay seçimlerinin 6 ilçede yapılmasının nedeni Covid-19 süreci ile alakalıydı. Covid-19 sürecinden dolayı kurultay seçimlerinin 6 ilçede olması için tüzüğün değiştirilmesi yönünde çağrıda bulunduk.Cumhurbaşkanı huzurunda toplantı yaptık.Sayın Cumhurbaşkanı da 6 ilçe içime sinmedi, en azından 2 ilçede yapılabilir dedi. El sıkıştık. Uzlaşıda evet diyen arkadaşlar, Parti Meclisi’nde hayır dedi. Kendi içimizde verdiğimiz sözlere uymayacaksak toplum karşısında yerine getirilmesi gereken düşünceler tartışma konusu haline dönüşecektir” şeklinde konuştu.

Saner, “ Tüm pandemi koşullarına rağmen ‘Faiz Bey ben bu işin sorumluluğunu alırım’ dedi. Doktor olarak siz bunun sorumluluğunu alsanız ben almam dedim. 17 bin 500 üyenin bir yerde oy kullanmasın dedik. Buna itiraz edenler, şimdi bana 17 Bin 500 kişiyi getir tek merkezde tüzük kurultayı yapalım diyor. 6 ilçe olmaz dediler. 2 dedik ona evet dediler. Sonra hayır dediler. 17 Bin 500 kişiyi topla tek merkezde kurultay yapalım dediler. O zaman pandemi sorumluluğunu alıyorsunuz dedim. Kimse de partiye dava açmasın diye kabul ettim. Geri adım diye lanse edilmesinin aslı astarı yok” diye konuştu.

Kurultayda komitenin onay verdiği tüm üyelerin oy kullanacağına işaret eden Saner, yeni üyelere kimsenin itiraz etmediğini hatırlattı.

Soru üzerine Saner, “ Bazı arkadaşlar bir tane laf söyleyecek. Sonra herkes unutacak diye sallayacak da size kimse hesap sormayacak… Böyle bir şey yok. İddialarınızı tek tek ortaya koyacaksınız. Ersan Saner başkan adayı değildi ki atanmış başbakan olsun. UBP’de yıllardır Genel Sekreter, Genel Başkan yerine göreve devam eder diye bir gelenek vardır. Bu arkadaşlar çok istiyor diye ben feragat ettim. Kurultayda aday olanlar ikinci turda çekildi. Faiz Bey bunları anlatırsa deprem olacakmış. Madem anlatsın! Ben çekilme nedenini bilmiyorum. Kendisi anlatsın. Faiz Bey benim atandığımı iddia ediyorsa, bunu da nereden bildiğini açıklasın belki artçı depremler artar” dedi.

Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye ile birlikte iki eşit egemen devlet görüşüne tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.