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Faiz oranları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranını da yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirdiğini duyurdu

21 Şubat 2020 Cuma 19:13
Faiz oranları belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranını da yıllık yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e indirdiğini duyurdu.  Merkez Bankası İdare Merkezi’nden verilen bilgiye göre, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği kaydedildi.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesapları ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.  Düzenlemeye göre, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 12,50’den yüzde 12,25’e, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 9,50’den yüzde 9,25’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,50’den yüzde 8,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 10,00’dan yüzde 9,75’e indirildi.  Söz konusu yeni oranların, 24 Şubat Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi. 

Son Güncelleme: 21.02.2020 20:14
Anahtar Kelimeler:
FaizPARAMerkez Bankası
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