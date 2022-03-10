Faiz Sucuoğlu adadan ayrıldı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” temasıyla düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Formu’na katılmak üzere adadan ayrıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacak.

Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler ve medyanın temsilcilerinin yer alacağı ve uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konunun ele alınacağı İkinci Antalya Diplomasi Forumu, “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” başlığı altında düzenlenecek.

Üç gün sürecek Forumun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.