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Faiz Sucuoğlu: “Bugün Başbakan da seçilecek, lütfen oy kullanın”

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Olağanüstü Kurultayın gerçekleştiği sırada UBP üyelerine seslenerek “Bugün Başbakan da seçilecek, lütfen oy kullanın” dedi..

31 Ekim 2020 Cumartesi 11:56
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Faiz Sucuoğlu: “Bugün Başbakan da seçilecek, lütfen oy kullanın”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşiyor...

Adeta festival havasında gerçekleşen kurultayda adaylar da seçimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

“BUGÜN BAŞBAKAN DA SEÇİLECEK, LÜTFEN OYUNUZU KULLANIN”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, gerçekleşen seçimin sadece genel başkanlık seçimi olmadığının altını tekrar çizerek, “Bugün Başbakan da seçilecek, lütfen oyunuzu kullanın; teamül gereği bugün seçimi kazanacak kişi hükümeti kurma yetkisine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM DİJİTAL YA DA MANUEL OLSUN FARK ETMEZ, ÖNEMLİ OLAN ŞEFFAFLIK”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in önceden duyurduğu seçim sistemi olan ‘elektronik sistem’ ile seçimin olacağı kararından son gün vazgeçilmesi ile ilgili de konuşan Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Dijitali biz denemedik, sanırım birtakım sorunlar olmuş, önemli olan dürüstlük ve şeffaflıktır.”

KIBRIS POSTASI

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