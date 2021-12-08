Faiz Sucuoğlu: “Çok ciddi bir akaryakıt sorunuyla karşı karşıya kaldık”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Markaj’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, 91 kişinin aday adaylığına başvuru yaptığını belirterek, “Önümüzdeki hafta sonu Yüksek Seçim Kurulu’na vermeden önce kontenjanları açıklayacağız. Seçim takvimini sırasıyla uyguluyoruz. Koyduğumuz tüm takvimlendirme harfiyen devam ediyor. Biz aday aramadık, adaylar kendileri gelip oldu. Bu da UBP’ye ilgiyi gösteriyor. 91 arkadaşımızda elini taşın altına koydu” şeklinde konuştu.

“Tek başına iktidarı bana söylettiren ilgidir” diyen Sucuoğlu, “İnanılmaz bir heyecan var ve diğer partilerden çok daha fazla genç var partimizde. Her köyde örgütlenme var. Mükemmel bir gençlik kadromuz var” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR HABERLERE GÜLÜP GEÇİYORUM”

Türkiye yetkilileriyle herhangi bir sorunu olmadığına vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, “Net söylüyorum hiçbir sorun yok. Birileri illa bir şeyleri kaşıyor. Hiçbir şey yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay geldiğinde 15-20 dakika güzel bir sohbetimiz oldu. Bütçe bittikten sonra gideceğiz şeklinde konuştuk. Şu anda onların bütçesi devam ediyor. Bekleyeceğiz. Ben açıkçası gülüp geçiyorum haberlere... Yarın gittiğimiz zaman ne olacak? Ondan sonra ne uydurulacak? Böyle ufak şeylerle uğraşmanın bir anlamı yok. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok” dedi.

“KONUŞMAYA BİLE DEĞMEZ”

Eski Başbakan Ersan Saner’in video skandalına ilişkin Sucuoğlu’nu ifade vermeye çağırmasını da değerlendiren Faiz Sucuoğlu, “Söyleyecek bir şeyim yok. Ben televizyonda da söyledim. Resmi herhangi bir şey gelmedi bana. Olsa da aynılarını söyleyeceğim zaten. Konuşmaya bile değmez, hoş şeyler değil” ifadelerini kullandı.

“ÇOK CİDDİ BİR AKARYAKIT SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un bugünkü basın açıklamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Çok ciddi bir akaryakıt sorunuyla karşı karşıya kaldık. Tanker bulunamadı, hava şartları oldukça zorluydu. Sistem tamamen çöktü... Hükümete geldiğimiz günden beri bizi sıkıntıya sokan olaylardan birincisi oldu. Toplantılar yapıp, sebebini öğrendik ardından çalışmalar yapıldı. Yarından sonra iyice rahatlayacaktır. Bu noktaya gelmemeliydi ama geldi. Beceriksizlik, tedarikçilerin ve benzincilerin söylemlerini takmama ‘ben bilirim, siz ne bilirsiniz’ havalarıyla bu noktaya getirildi. Kim üstüne alınmak isterse alsın” şeklinde konuştu.

“BİR KONUYU ELEŞTİRİRKEN VEYA YAZARKEN OKUYUN”

Geçtiğimiz günlerde benzin istasyonlarına çağrıda bulunarak "Zor dönem atlatılana kadar Kıbrıs Rum plakalı araçlara akaryakıt vermeyin" şeklindeki açıklamasına ilişkin konuşan Sucuoğlu, şunları söyledi:

“Benzinci arkadaşlardan rica ettik. Mümkünse Güney’den gelenlere değil kendi vatandaşlarımıza öncelik tanıyın dedim. Biz sıfırlanacağız ve bulamayacağız. Güney’de akaryakıt olmamış olmasa anlarım ama tamamen fiyat farkı dolayısıyla buraya geliyorlar. Alacağım birkaç kuruşluk farkı mı düşüneceğim yoksa kendi vatandaşımı mı düşüneceğim? Bu sadece bir başbakanın geçici bir süre ricası oldu. Üzüldüm... Bir kere yüzeysel bilgiler... Yasak yok. Birazcık okuyun. Bir konuyu eleştirirken veya yazarken okuyun. Öyle bir şey olsa söyleriz...”

UBP-DP-YDP hükümetinde akaryakıt sıkıntısının başladığına işaret eden Sucuoğlu, “O dönemde çözüm bulunması gerekiyordu. Ancak kar tanesi büyüdü çığ oldu yeni hükümet altında kaldı” şeklinde konuştu.

“SIKINTI MAALESEF OLUŞMUŞ, GÖZ ARDI EDİLMİŞ”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yaşanan birtakım sıkıntılar olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “Gemi günlerce açıkta bekliyor, yakıt azalmış 3-4 günlük kalmış. Sıkıntıyı 4-5 gün önce hallettik. Bunlar olmaması gerekirdi. Sıkıntı maalesef oluşmuş ve göz ardı edilmiş. Yeni bir şey değil” dedi.

KIB-TEK’in aktif alacaklarının üçte birini alması halinde kurumun rahatlayacağına dikkat çeken Sucuoğlu, “Eş, dost, tanıdık ilişkileri bizi bu noktaya getirdi. Sorumluluk taşıyan bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Belli adımların atılması gerekiyor. Fiyat İstikrar Fonu şu anda görevini yapmıyor. Belki geçici olarak, 3 gün 5 gün rahatsın ama bir yerde patlar. Bu kaçınılmazdır. Yapacağın program uzun vadeli olmalıdır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI