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Faiz Sucuoğlu: Derdimiz erken seçim değil, güçlü bir hükümet kurmak

Les Ambassadeurs Otel’de gerçekleşen özel bir etkinliğe katılan UBP Genel Başkanı, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a açıklama yaparak, hükümet kurma temasları hakkında bilgi verdi… 

06 Şubat 2022 Pazar 10:22
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Faiz Sucuoğlu: Derdimiz erken seçim değil, güçlü bir hükümet kurmak
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Les Ambassadeurs Otel’de gerçekleşen özel bir etkinliğe katılan UBP Genel Başkanı, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a açıklama yaparak, hükümet kurma temasları hakkında bilgi verdi… 

Sucuoğlu, görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, Pazartesi yemin töreninden sonra heyetler arası görüşmelerin başlayacağını söyledi. Seçilen partilerin muhalefet için değil iktidar için seçildiğinin altını çizen Sucuoğlu, “Partisel veya kişisel değil toplumun çıkarları bizim için önemlidir. Tüm partilerle görüştükten sonra uzun vadeli bir hükümet modeli oluşturmak istiyoruz” dedi. 

Sucuoğlu, “Bu dönemde hiç kimsenin başka bir hedefi olamaz. Tek hedefimiz bu sıkıntılı günleri aşmaktır. Önemli olan ülkemizin geleceğidir” diyerek, “Önemli olan uyumlu bir hükümet kurmak. 27 rakamı zor bir rakam değildir. Hükümet kurmada bir sıkıntımız yok. Biz güçlü bir hükümet kurmak istiyoruz. Hedefimiz güçlü bir hükümet kurmaktır” şeklinde konuştu. 
Erken seçim tartışmaları hakkında da açıklama yapan Sucuoğlu, “Tekrardan bir erken seçim akla yatkın değil. Bir orta yol bulamazsak ve hükümet kurmazsak görevi devredeceğiz. Halk bir erken seçime hazır değil ancak bütün çareleri tüketirsek başka seçenek kalmaz. Söylediklerim çarpıtıldı. Derdimiz erken seçim değil güçlü bir hükümet kurmaktır” ifadelerini kullandı. 

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Les Ambassadeurs OtelFaiz SucuoğluGÜNDEM KIBRIS
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