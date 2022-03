Faiz Sucuoğlu: Ekonomiyi darboğazdan çıkarmayı hedefliyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik” diyerek, bu işi yapabileceklerine inanç belirtti.

Ülkede şu veya bu nedenden dolayı ihmal edilmiş, ötelenmiş çok şey olduğunu, kendilerinin kucaklarında buldukları gerçek durumun hiç iç açıcı olmadığını, ateşten değil lavdan bir gömlek giydiklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın büyük umutlar beslediğinin bilincinde olduklarını, onun için sorumluluklarının çok daha ağır olduğunu söyledi.

Öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, cari anlamdaki eksikliğin tamamlanması, cari yatırımların haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratılması gerektiğini vurguladı.

Ortaya koydukları hedefler ve çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için yasal anlamda düzenlemelerin gerçekleşebilmesi için kararlılık ve motivasyonun en yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, inanç ve umutlarını kaybetmediklerini, bıkmadan usanmadan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ve edeceklerini kaydetti.

Paydaşları, iş adamlarını, odaları yok saymadan onlarla sürekli temas içinde olduklarını, onların verdikleri ve verecekleri katkıları çok önemsediklerini belirten Sucuoğlu, “Birlikte çalışmanın, birbirine destek, omuz vererek çalışmanın esasında bizi başarıya götüreceğine inanan bir ekibiz” şeklinde konuştu.

Ülkede zaman zaman kurumlar, başta Kıb-Tek olmak üzere tekrardan ayağa kaldırma anlamında belli açılımlar yapılmak zorunda olacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, belli bir süre sistem oturana, dengeler tekrardan yerini bulana kadar bir müddet ekonomi ve piyasadaki bu dalgalanmanın devam edeceğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “doğru adımlar atılırsa, tahmin ediyorum 10-12 ay içerinde ülke ekonomisi ve piyasada hissedilir bir şekilde rahatlama olacak, arkasından da hissedilir bir olumlu hava artarak devam edecektir” dedi.

Hükümet programının okunmasının ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan ve hükümet programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Sucuoğlu, cari anlamdaki eksikliğin tamamlanması ve cari yatırımların haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratılması gerektiğini söyledi.

Bunun için aylık belli bir miktar ekstra getiriye ihtiyaç olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, bunların olabilmesi için ilk adımın Kripto para, FOREX ve Sanal Bet’in yasallaştırılması olduğunu anlattı.

Sanal Bet Yasası’nın hazır olduğunu, rötuşlarının yapıldığını, hükümetin güven oyu alması ardından önümüzdeki hafta geçirileceğini, FOREX’in hazır olduğunu, Kripto para çalışmalarının bittiğini, konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunların çok hızlı yürürlüğe sokulması gerektiğini, bunların yasallaştırılması sonrasında gelecek vergiyle ülkenin belli oranda sıkıntısının giderileceğini kaydetti.

Bunu hızlıca başardıktan sonra halkın en çok şikâyet ettiği pahalılık konusunda adımlar atılacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, konunun yerinde tespit edileceğini söyledi.

PAHALILIĞIN GERÇEK SORUMLUSU TESPİT EDİLECEK… SUİİSTİMAL VE VURGUN YAPMAYA ÇALIŞANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Ben süpermarketlerle görüşüyorum, süpermarketler diyor ki, getirin faturaları kaça alıp sattığımı göstereyim. O zaman bu pahalılık nereden, dünya konjonktürü, pandemi, şu andaki savaşın etkileri var. Ama bunun gerçek anlamda sebebini bulup halka anlatmak lazım. Gidip yerinde alışveriş yapacağım. Örneğin Tatlısu’daki bir seraya gidip oradan bir kilo domates alacağım ve kaça olduğunu soracağım. Ardından bir süpermarkete gideceğim ve kaça olduğuna bakacağım. Bakalım bunun sorumlusu kimdir. Arada gerçekten iddia edildiği gibi bir şey varsa bunu ortaya çıkarıp, gerekli tedbiri alalım.”

Hızlı bir denetim yapılacağını, gerçekten bu sıkıntılı süreci suiistimal etmek ve vurgun yapmaya çalışanlar varsa hiç gözünün yaşına bakmadan ismiyle basında bunun paylaşılacağını belirten Başbakan Sucuoğlu, “Ummuyorum, tahmin etmiyorum, yakıştırmıyorum ama böyle bir şey varsa bunu yapanların yanına kalmaması lazım” dedi.

İŞSİZLİK…

İşsizlik konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, ülkede çok ciddi ihtiyaç olmasına rağmen bir süredir üçüncü ülkelerden işçi gelmediğini, ancak belli iş kollarında da ülkede çalışacak insanın bulunamadığını kaydetti.

Eğitim sisteminin, herkesi üniversiteli, yüksek lisanslı ve doktoralı yaptığını ifade eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Doktora yapan bir kişi gidip inşaatta çalışmaz. İşin özü küçük toplum olma ve eğitim anlamındaki sıkıntı. Bana göre teknik eleman yetiştirecek, teknik okulların teşvik edilememesi en büyük sorun. Bu okulların albenisinin arttırılması gerekir. Gelişmiş ülkelerde ortaokulu bitiren öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’i teknik okullara, meslek okullarına giderek teknik ara eleman olur ve güzel para kazanır. Yüzde 15’i de liselere giderek, doktor, avukat mühendis olur” dedi.

Sorunun ancak, eğitim sisteminde değişlik yapılmasıyla ve toplumun bu konudaki bilincinin oluşmasıyla çözülebileceğine dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, mantalite değişikliğinin yaratılması gerektiğini söyledi.

Belli sektörlerde ciddi boyutta çalışana ihtiyaç olmasına rağmen yerli işçi bulunamadığına dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, maaşların düşük olması ya da çalışma koşullarının tartışmaya açık başka bir konu olduğuna dikkat çekti.

Yapılacak çalışmalar konusunda da bilgiler veren Başbakan Faiz Sucuoğlu, yabancılara satılan mallardaki tapu harcı konusunda bir takım çalışmaları bulunduğunu, ülkeye çok ciddi yatırımcı ilgisi bulunduğunu, bunların direkt yatırıma sevk edileceğini, vergi adaletinin sağlanacağını, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi anlayışının yaratılacağını, bunun çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Ülkede, işverenlerin, yani özel sektörün sıkıntılarının hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’na yatırılan prim miktarını dengeye koyacak ve bir miktar katkı verilmesinin öngörüldüğü bir açılımın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, bunun için yapılan hazırlıkların ise son safhasına geldiğini aktardı.

YABANCI YATIRIMCILARDAN CİDDİ TALEP VAR…

Yatırımlar konusundaki soruları da cevaplayan Başbakan Sucuoğlu, dile getirilen yatırımların sağlık, turizm gibi alanlarda yapılacağını, örneğin ülkede Hint Keneviri yetiştirilmesi konusunda bir yasa hazırlandığını ve kısa bir süre sonra Meclis’e gönderileceğini, bu konuda çok ciddi bir potansiyel görüldüğünü anlattı.

Turizm alanında özellikle geriatri; yani yaşlı bakım evi, sağlık turizmin daha ileriye taşınması; tüp bebek ve saç ekimi, ilaç üretimi, uçak şirketi kurma anlamında talep olduğunu, 3-4 tane ciddi firma olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, “Pandemi KKTC’nin keşfedilmesinde biraz işe yaradı. Bir çok insan KKTC devletini, Kıbrıs’ın nerede olduğunu öğrenmiş oldu. İnsanlar evde otururken sürekli internette gezme suretiyle ülkemizden haberdar oldu. Yemen, İran, Almanya’dan, Fransa’dan yatırımcılar bizimle temasa geçti” dedi.

Yasaların geçmesi ve ekonomideki sıkıntıların tam anlamıyla aşılabilmesi için 8-10 veya 10-12 ay gibi bir süre öngördüklerine dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Belli konularda acı reçete olacak başka çaresi yok ama ondan sonraki süreçte ülkeyi düze çıkarma adımları yavaş yavaş atılmaya başlanacaktır” dedi.

Bir soru üzerine yatırımlar için herhangi bir yasal düzenleme veya yasa çalışmasına ihtiyaç olmadığını, önemli olanın sistemin çalışması olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Sitem çok dağınık. Bunların hepsini Başbakanlık altında bir dairede toplayacağım. YAGA’yı da aktif hale getireceğiz. Yatırımcıların önünü hızlı bir şekilde açmak, gerekli izinlerin almak için çalışabilecek bir ekip kurmayı düşünüyoruz ki daha fazla yatırımcıyı ülkeye getirelim ama bunu yaparken de yatırımcıyı prosedürlerle bıktırıp usandırmayalım.”

“EK BÜTÇE İÇİN ÇALIŞMALAR GÜVENOYUNDAN SONRA BAŞLAYACAK”

Dövizin aşırı şekilde değer kazanmasıyla ciddi bir bütçe açığının ortaya çıktığını, bunun da ancak bir ek bütçeyle telafi edilebileceğini vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bunun için de çalışmaların hükümetin güvenoyu almasının ardından başlayacağını kaydetti.

Ekonomi konusunda üretime yönelik teşviklerin arttırılması için çalışmalar da yapılacağını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, pandemi, arkasından gelen Rusya-Ukrayna savaşının dünyada olduğu gibi, ülkede de çok ciddi sıkıntılar yarattığını, bunun da yerel üretim çarkının dönmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “En basiti bizim en azından, arpa ve buğday gibi belli konularda kendimize yetebilmemiz gerekir. O yönde çok daha ciddi tedbir ve teşvikler yapılması lazım. Üretime yönelik nelerin daha fazla yapılabileceğinin önünün açılması lazım” dedi.

HAYAT PAHALILIĞININ DURDURULMASI ŞU ANDA GÜNDEMDE YOK

Hayat Pahalılığı ödeneğinin kaldırılacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, bugün için böyle bir düşünceleri, olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Şu anda öyle bir durum gündemde yok. Ancak eğer bütçesel anlamda herhangi bir sıkıntıya girilirse alternatiflerin hepsinin değerlendirilecek. Bu daha önceden de yapıldığını gibi zamana yaymak şeklinde olabilir.”

İLAÇ SIKINTISI… “PARAMIZ OLMASINA RAĞMEN İLAÇLARI DÜNYADA BULMAK ZOR”

Pandemi ve ham maddeye ulaşım sıkıntıları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilaç ihracatını durdurduğunu, birçok ülkenin ilaç sıkıntı yaşadığını, KKTC’nin de bunlardan biri olduğunu söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye yüzde 80’e yakın ilacın Türkiye’den geldiğini, geçen hafta TC Sağlık Bakanı’na konuyu ilettiklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de sorunu TC yetkililerine yazılı olarak ilettiğini ve ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılmasını istediğini belirten Başbakan Sucuoğlu, her yılın şubat ayının ilaç zammının yapıldığı zaman olduğunu ve bir müddet sonra ilaç tedarikinin zamlı fiyatlarıyla rahatlayacağını kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, bu sıkıntının her yıl şubat ayında yaşandığına işaret ederek, kanser ilaçları ve diğer spesifik, çok sık görülmeyen hastalıklarla ilgili ilaçları bulmak ve tedarik etmekte zorlandıklarını belirtti ve “paramız olmasına rağmen şu anda bunları dünyada bulmak zor” dedi.

Yeni hastane konusunda da bilgiler veren Başbakan Sucuoğlu, TC Sağlık Bakanı’nın kendilerine yeni hastanenin temelinin 2022’nin ilk altı ayında atabilecek durumda olduğu bilgisini verdiğini, ancak dövizin yükselişi, bütün dünyayı kasıp kavuran fiyat artışlarının bütün hesap ve kitabı bozduğunu kaydetti.

Gecikme sebebinin de yeni koşullara göre yeniden fiyatlandırma, yeni fiyatlandırmaya bağlı yeniden ihaleye çıkma süreci olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, fiyat farkının oldukça yüksek çıkması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini söyledi.

Diğer projeler hakkında bilgiler veren Başbakan Sucuoğlu, marinalar konusundaki projenin gündemlerinde olduğunu ve bu konuda ciddi bir talep olduğunu, özellikle Lapta bölgesi, Güzelyurt, Karpaz bölgesinde, Doğu Akdeniz’de yat turizmi konusunda çok ciddi zafiyet olduğunu, yat limanı inşa etme anlamında ciddi bir talep olduğunu kaydetti.

YEREL YÖNETİMLER REFORMU… REFORMDA ÖNGÖRÜLEN SADECE RAKAMDAN İBARET DEĞİL

Yerel Yönetimler Reformu konusunda değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu konu hakkında Belediyeler Birliği yönetiminin çalışma yaptığına dikkat çekerek, reformda öngörülenin sadece rakamdan ibaret olmadığını, bunun yanında personel hakları, borçlar, intibah gibi konularda yasal düzenlemeleri içerdiğini anlattı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu şöyle konuştu:

“28 tane belediyenin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Bunların içinde 3-4 tane dışında belediyeler ciddi mali sıkıntı içindedir. Bütün dünyada ve Güney Kıbrıs’ta da olduğu gibi küçülmeye gidilecek. Dünya buraya gidiyor. Yerel yönetim seçimlerini haziran ayının son pazarında yapılacak, biz diyoruz ki bu belediye sayısını, 12-13’e düşürelim. Gönyeli, Lefkoşa’dan ayrılabileceği noktasındayız, çünkü ikisi birleştiğinde devasa bir metropol olur. Bu sebeple Gönyeli’nin ayrılması mantıklı geliyor bana, sürdürülebilir, maddi anlamda daha güçlü, görev anlamında daha zengin ama denetleme anlamında da hükümetin yapacağı denetlenebilir bir sistem oluşturulmalı.”

Bunun bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Bir an önce bunun yapalım, 4 yıl daha 28 belediyeyi, belediye çalışanlarını, bölge halkını inin inim inletmeyelim” dedi.

ORTAK PAYDADA BULUŞULACAK BİR SİSTEM HEDEFLİYORUZ

Burada ne partizanlık, ne çıkarın söz konusu olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, bu konuda bir komite kurulduğunu, komitede Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekillerinin olması için Genel Başkan Tufan Erhürman’la görüştüklerini, hatta Halkın Partisi ile de görüşüleceğini, ortak paydada buluşulacak bir sistemle Yerel Yönetimler Reformu’nu seçime kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

4 yıl bu ıstırabı çekmektense, gerekirse bir iki aylık bir gecikmeyle seçimi Ağustos ya da Eylül ayında yapmanın doğru olabileceğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, Anayasa’nın yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını söylediğini, ancak yapılmazsa ne olacağı konusunda bir hüküm bulunmadığını, dört yılın nerede bittiğinin, Haziran ayında mı yoksa Aralık’ta mı olduğunun belirtilmediğini kaydetti.

Burada asla kötü niyet olmadığını, esasında sürdürülebilir olmaktan çıkan belediyelerin sürdürülebilir hale getirilmesinin amaç olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Eğer biz bu fırsatı kaçırıp tekrardan bu şekilde seçime gidersek, bu ülke 4 yıl daha kaybedecek. Bu küçücük ülkede 12 veya 13 belediyeyle yola devam etmek niyetindeyiz.”

Seçim ve halkoylaması yasası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, özellikle karma oy konusunda ciddi anomaliler bulunduğunu, bu konuyu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik’le görüştüklerini, hükümetin güven oyu alması ardından ise Şefik’e yazılı olarak önerilerini sunacaklarını belirtti.

Bunları önce kendi partileriyle, daha sonra meclisteki partilerle görüşerek hızlı bir şekilde yapma niyetinde olduklarını aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunun seçime 5 kala değil, seçimden hemen sonra yapılması gereken bir yasal değişiklik olacağını kaydetti.

En büyük hatanın bunu seçimden önce yapmaya çalışmak olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, seçim öncesi buna kimsenin konsantre ve cesareti olmadığı söyledi. Sucuoğlu, bu sebeple bu değişikliğin şimdi yapılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yurttaşlık Yasası konusuna da değinerek, söz konusu yasanın İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in görevi resmen alması ardından ciddi bir çalışma başlatacağını, çünkü bu yasa konusunda da ciddi anomaliler bulunduğunu söyledi.

ELEKTRİK ZAMMI… HER AY 10 MİLYONLARCA TL BORÇ ALMADAN KIB-TEK KENDİ KENDİSİNİ YÜZDÜREBİLECEK

KIB-TEK konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, yeni tarifelerin 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdiğini anımsatarak, özellikle sosyal hizmetlerden katkı alan insanlara yönelik ciddi bir açılım yapıldığını kaydetti.

Öyle söylendiği gibi yüzde 300 veya 500’lük bir zam yapılmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, bu yöntemle yıllardan sonra KIB-TEK’in girdisi ve çıktısının eşitleneceğini, her ay 10 milyonlarca TL borç almadan KIB-TEK’in kendi kendisini yüzdürebileceğini kaydetti.

Bununla paralel, Maliye Bakanlığı bünyesinde, yeni bir fon oluşturulacağını ve sigara, içki gibi belli lüks tüketim maddelerine konulacak vergi ile AKSA’ya olan çok ciddi borcun belli bir yıla bölünerek ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Fonun gayesi bu olacak, orada toplanan para bu iş için kullanılacak. KIB-TEK’in borcunun belli bir zaman diliminde sonlanmasına gidilecek bir yolu açmak istiyoruz ve açacağız” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, gerekirse bakanların değişebileceği ve bakanlıkların denetlemesi konusuna açıklık getirerek, hükümetin 5 yıl sürmeyeceği söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

AMAÇ HALKIN MEMNUNİYETİ

Amaçlarının kendi bakanlarının performansı ve halkın memnuniyetinin arttırılması olduğunu söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın gittiği bakanlıktan iyi bir hizmet almasının ön koşul olacağına işaret etti.

Başbakan Sucuoğlu, vatandaşların işi olsa da, olmasa da güler yüzle bakanlıktan çıkması gerektiğini, bu konuda vatandaşlardan çok şikayet aldıklarını, bunun sorumlusunun da bakan, müsteşar, bakanlık müdürleri, müdürler olduğundan yola çıkılarak hareket edileceğini anlattı.

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Bu göreve geldiysek, bizi seçen halktır, bizim de görevimiz halka hizmettir. Bu yönde halkı memnun etmiyorsan bu da demektir ki bir şeyler doğru gitmiyor. Her bakanlığın kendini ilgilendiren konularda bu ülkeye vereceği katkı çok önemli. Biz bunun ölçülmesi için yaklaşık 3 ayda bir bakanlıklara ilgili anket yapacağız. Bu ankette bakanlıklarının durumu ortaya çıkacak. Eğer gerçekten bir başarısızlık varsa bu değerlendirilecek. O değiştirilecek. Ben bakan oldum 5 yıl başarılı da olsam, başarısız da olsam ben burada kalacağım, yoktur böyle bir şey. Bu performanslara dayalı sistemin, dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi bizde de uygulanması gerekir.”

Hellim tescili konusunda da değerlendirmelerden bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, hellim konusunda belli bir noktaya gelindiğini, AB ile yapılan istişarelerin iyi gittiğini, ancak küçükbaş hayvanın süt oranının belli bir seviyenin üzerinde olmasını gerektiğini söyledi.

Şu an bu oranın yüzde 20-21 civarında olduğunu, hedeflenenin ise yüzde 50 olduğunu, ancak bunu ne KKTC’nin, ne de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yapabilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, AB’de bu konuda bir düzenleme olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Başbakan Sucuoğlu, yüzde elli küçük baş süt oranı denildiğinde bunun için 10 milyonlarca küçük baş hayvan gerektiğini, bunun ise şu anki şartlarda mümkün olmadığını kaydetti.

YÜKSEK ÖĞRENİMDE KALİTEYİ ARTTIRMAK ZORUNLULUK

Yüksek öğrenim konusundaki soruları da yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, yüksek öğrenimle kaliteyi arttırmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ülkedeki üniversitelerin bazılarının ciddi bir kalite yakaladığını, ancak bir kısmının maalesef sıkıntılı olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, bunların eğitim kalitesi anlamında belli bir noktaya taşınması gerektiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, iki lokomotif sektöründen biri olan yüksek öğrenimde, ülkede gerçekten dünya sıralamasına giren üniversiteler varken, arzu edilen seviyede olmayanlar için kaliteyi arttırmak gerektiğini, bunun için gerekenlerin yapılacağını, denetlemeyi arttırmak gerekiyorsa bunun da yapılacağını kaydetti.

Gelen öğrencilerin ülkeden ayrılırken mutlu ve bilgi anlamında dağarcığının dolu olması gerektiğine işaret eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkemizin reklamının olumlu yapılabilmesi için bunların gerçekleştirilmesi gerektiğini, ağızdan ağıza reklamın en önemli ve en etkili reklam olduğunu söyledi.

“Buradan mezun öğrenciler gittikleri ülkede bizim bir nevi temsilcimiz olmalı” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, bunun için memnuniyetin yaratılması ve öğrencilerin “yolunacak kaz” gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu, “Memnuniyetsizlik artarsa öğrenci kaçar ve bir daha gelmez, belli üniversitelerde denetleme ve kaliteyi artıracağız” dedi.

“TURİZM YATIRIMLARI KONUSUNDA, YATIRIMCI DOSTU KKTC ANLAYIŞIYLA YOLA DEVAM EDİYORUZ”

Turizm konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, turizmde en büyük sıkıntının dünyanın içinde bulunduğu konjonktür olduğuna işaret etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu anda 1 Mart itibarıyla turizm sezonun açılacağını ve Avrupa’dan turist geleceğini düşündüklerini söyledi.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara da değinen Başbakan Sucuoğlu, insanların doğası, yapısı itibarıyla gerginlikleri, krizleri, kendi ülkesinde, kendi şehrinde ve kasabasında geçirmeyi tercih ettiğini, bu sebeple de ilk erteledikleri işin genellikle seyahat olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Turizm için bu yıl çok iyi bir beklenti içindeyiz. Ama maalesef pandemi, şimdi yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliği son bulur, inşallah dünyaya yayılmaz. Bunların hızlı bir şekilde çözümlenmesi ve hızlı bir şekilde bir anlaşmanın ortaya çıkması, KKTC’de turizmi çok daha iyi bir noktaya getirecek duruma getirir.”

Turizm yatırımları konusunda yatırımcının önünü kesme noktasında olmadıklarını, tam tersine yatırımcı dostu KKTC anlayışıyla yola devam ettiklerini ifade eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, turizm derken illaki mayolu, denize giren turistten bahsetmediğini, turizmin çok çeşitlendiğini söyledi.

KKTC’nin şu anda özellikle sağlık turizminin “çok çok iyi” gittiğini, “genel turizm denilen güneş kumun” da krize rağmen iyi gitmesinin beklendiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, turizmdeki sıkıntılardan birinin de uçak bileti fiyatları olduğunu kaydetti.

Uçak biletleri konunda birtakım temasları bulunduğunu ifade eden başbakan Sucuoğlu, “İnşallah onu da önümüzdeki aylarda çözebiliriz. Bu konu çok çok önemi. Adanın iki lokomotif sektörü olan yükseköğrenim ve turizmde inşallah bu yıl bu hareketliliği sağlarız. Turizmde bu hareketlilik sağlanırsa 70’e yakın iç sektöre de yansıyacak bu. Sadece turizmin kendisi değil, hem çarşı, hem üretim de eski hareketli dönemine kavuşacak” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ortaya koydukları hedeflerin ve çalışmaların yasal anlamda düzenlenmesi, kararlılığın ve motivasyonun en yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnanç ve umudumuzu kaybetmedik. Bıkmadan usanmadan çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Paydaşları yok saymadan, iş adamlarını, odaları yok saymadan, onlarla sürekli temas içindeyiz. Onların verdikleri ve verecekleri katkıları çok önemsiyoruz, birlikte çalışmanın, birbirine destek, omuz vererek çalışmanın bizi başarıya götüreceğine inanan bir ekibiz. Ekonomiyi de kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik bu işi yapacağımıza inanıyorum.”