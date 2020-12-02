Faiz Sucuoğlu, Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık Günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarihtir.

Engellilerin yaşadıkları sorunlar; yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorundur.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle hepimizin zor günlerden geçtiği bu şartlardan , şüphesiz özel gereksinimli bireylerimiz de olumsuz etkilenmektedir. Özel gereksinimli bireylerin yaşadığı sıkıntıları takip ve koordine etmekle görevli olan Bakanlığımız, onların pandemi sürecini de rahatça atlatması için elinden gelen çabayı göstermekte; bir yandan Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla, sosyal rehabilitasyon gereksinimlerinin sağlanması için çalışmakta; öte yandan Çalışma Dairesi vasıtasıyla, ekonomik yönden destek vermektedir.

İnsana insan olduğu için değer verilen bir dünyada yaşamak hepimizin hakkıdır. Bu yıl pandemi nedeniyle, özel gereksinimli bireylerimizin bizden farklı olmadıklarını bilerek farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz etkinliklerimizi yapamasak da, onlar için yalnızca bir gün değil yılın her günü çalışmaya ve bu duyarlılığı yaratmaya devam edeceğiz. Eğitimden istihdama, kültürden spora, hayatın her alanında birlikte aştığımız engeller, şüphesiz bizleri daha büyük hedeflere taşıyacaktır.

Bakanlığımıza bağlı Girne, Gazimağusa ve Güneşköy 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerimize 2020 yılı içinde 80 özel gereksinimli gencimiz, pandemi nedeniyle aralıklı şekilde devam etmiştir. Kasım 2020 itibariyle, 4947 engelli vatandaşımız Bakanlığımıza bağlı Özel İstihdam Amirliği’nden nakdi yardım almıştır.

Temmuz ayında Engellileri Koruma,Rehabilite ve İstihdam Yasası’nda yapılan değişiklik ile kamuda çalışan engellilerimizin baremleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar çözülmüş, ikinci üniversite bitiren ya da yüksek lisans yapan engelli kamu görevlilerinin barem artışı alması için önü açılmıştır.

2015 yılında temeli atılan ve bir türlü hayata geçirilemeyen, engelli bireylerin ve ailelerinin yıllardır özlemle beklediği Engelsiz Yaşam Evi’nin ikinci etabı için 23 Aralık’ta ihaleye çıkılarak, 2021 yılında Yaşam Evinin hizmet vermesi planlanmaktadır. 32 özel gereksinimli gence yatılı yuva olacak bu merkezden ayrıca 100 özel gereksinimli bireyin gün içinde Rehabilitasyon Merkezi olarak faydalanması amaçlanmaktadır. Bakanlığımız bu çerçevede çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Engelsiz Yaşam Evi’nde yürütülecek olan hizmetlerin, özel gereksinimli gençlere kapsamlı ve çağdaş eğitim normlarına uygun bir şekilde verilmesi için, yasal mevzuatla ilgili çalışmalarını da sürdürmektedir. Bu konuda, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Teşkilat Yasası’nda gerekli yasal düzenlemeler güncellenerek, ilgili mevzuatlar günün koşullarına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlemiştir.

Engellilerimizin dışlanmadan, soyutlanmadan, ötekileştirilmeden hayatın her alanına katılması, yalnızca devletin değil toplum olarak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuşmasını ve engelsiz yarınlara bir an önce ulaşmamızı diliyorum. "