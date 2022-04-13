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Faiz Sucuoğlu, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı'nın Ankara temasları sürüyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın Ankara temasları devam ediyor.

13 Nisan 2022 Çarşamba 22:12
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Faiz Sucuoğlu, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı'nın Ankara temasları sürüyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu,  Ankara temasları kapsamında, TC - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Üye MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ve bazı Ak Parti ve MHP Milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü,  Milletvekilleri İsmail Kaya, Metin Gündoğdu, Tamer Dağlı, Eyüp Özsoy,  Abdullah Güler, Şamil Ayrım, Feyzi Berdibek, Nevzat Şatıroğlu katıldı.

Toplantıda, TC - KKTC İlişkileri, güncel ekonomik ve siyasi gelişmeler, enerji konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında, Kıbrıs'ın önemine vurgu yapıldı.

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