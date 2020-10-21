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Faiz Sucuoğlu: “Genel Başkan seçiminin de ikinci turu olabilir”

UBP Parti Meclisi toplantısı öncesi konuşan Milletvekili ve Maliye Bakanı Faiz Sucuoğlu, iki turlu bir seçim olabileceğini ifade etti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:12
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Faiz Sucuoğlu: “Genel Başkan seçiminin de ikinci turu olabilir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adaylarının ve Kurultay tarihinin belli olması adına Parti Meclisi toplandı.

UBP’nin Parti Meclisi toplantısı öncesi Milletvekili ve Maliye Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunarak, Genel Başkan seçiminin iki turlu olabileceğini ifade etti.

Meclis Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken, kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, 31 Ekim tarihinde Kurultay’ın toplanmasını öngördüklerini aktardı.

Sucuoğlu, Parti Meclisinde, Genel Başkan adaylarına karar verileceğini belirterek, kendi adının da içerisinde bulunduğunu fakat henüz bir açıklama yapmanın doğru olmadığını aktardı.

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