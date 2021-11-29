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Faiz Sucuoğlu: “KKTC artık 38 yaşında bir cumhuriyettir artık çocukluktan çıktık”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin artık kendi ayarları üzerinde durmayı başarması gerektiğine vurgu yaparak, “KKTC artık 38 yaşında bir cumhuriyettir artık çocukluktan çıktık” dedi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:01
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Faiz Sucuoğlu: “KKTC artık 38 yaşında bir cumhuriyettir artık çocukluktan çıktık”
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Mehmet Akif Ersoy’un hazırlayıp sunduğu ‘Habertürk Manşet’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Sucuoğlu, ülke gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulunarak, “Hedefimiz 5 yıllık bir hükümet kurmak ve bu şekilde sürdürmektir” ifadelerini kullandı.

“Tek başına iktidar... Bir koalisyon hedeflemiyoruz şu anda” diyen Başbakan Sucuoğlu, pandemi koşullarından kaynaklı olarak bazı sektörlerin ciddi darbe aldığını, bu sektörlerin başında gelen yükseköğrenimin toparlanmaya başladığına dikkat çekti.

Sucuoğlu, turizmde yaşanan sıkıntının diğer 70 sektörü direkt olarak etkilediğini dile getirerek, “Önümüzdeki süreçte dış etkenlere bağlı yeni sektörel açılımları Ocak’tan sonra paylaşacağız. Bu konularda ciddi çalışmalarımız var. KKTC 38 yaşında ve kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başarmak zorundayız, çocukluktan çıktık” diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda yeni politikasına yeniden destek belirtti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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