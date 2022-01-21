Faiz Sucuoğlu: 'Kripto Para Yasası' hazır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda ülkenin ciddi bir sıkıntı içerisine girdiğine dikkat çekerek, Türk Lirası’nın değer kaybına işaret etti.

Pandemiden ötürü turizm ve yükseköğrenimin büyük bir zarar gördüğünü aktaran Sucuoğlu, “2022 yılı bütçemiz maalesef şu anda TL’nin değer kaybetmesiyle ek bir bütçeyi gerekli kılmıştır. Hem gelir hem de gider anlamında ek bütçenin hazırlanmasıyla bir denge kurulacaktır” dedi.

Ülkeye sıcak paranın gelmesi kapsamında ‘Kripto Para Yasası’nın hazırlandığına işaret eden Sucuoğlu, yasanın hazır olduğunu, ancak kendisi açısından bir iki tereddüttü olduğunu vurguladı.

Seçimden sonra ikinci olarak Elektronik Şans Oyunları Yasası’nın hızlı bir şekilde geçirileceğini de belirten Sucuoğlu, ardından Forex İşlemler Yasası’nın Meclis’ten geçirileceğini belirtti.

Bu yasaların ardından sıcak paranın ülkeye gelmesine olanak sağlanacağını belirten Başbakan Sucuoğlu, “Yılda 2 bin civarı yabancı uyruklu misafirimiz buradan gayrimenkul alıyor. Yaklaşık yüzde 80’i tapu çıkarmadan, herhangi bir harç ödemeden bu gayrimenkulde oturuyor ya da kiralıyor. Devlet bundan pul parası dışında bir şey almıyor. Yaklaşık 700 milyon TL’lik bir tapu bekleyeni var. Bu yasayı revize ettiğimiz de 700 milyon TL’lik bir katkı gelecek” şeklinde konuştu.

Yabancı uyruklu kişilerin bir daire veya bir ev şartı olduğunu da hatırlatan Sucuoğlu, yasal düzenlemeyle birlikte bu şartın yukarılara çekileceğini ve ciddi bir belir getireceğini dile getirdi.

Öte yandan Türkiye’de halihazırda var olan bir yasaya işaret eden Sucuoğlu, askeri bölgelerdeki 300 metre yasağının düzenlenebileceğini ve değerli bölgelerin hem yapılaşmaya hem de şehre katkı vereceğini düşündüğünü aktardı.

“YENİ ERCAN HAVAALANI 2022 YILINDA HİZMETE GİRECEK”

Sucuoğlu, kayıt dışılılıkla mücadelede ‘e-fatura’ ve ‘e-gümrük’ sistemlerinin 6 ay içerisinde tüm ülkeye yayılacağına da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Güngör çöplüğüyle ilgili ihale hazırlandı. Önümüzdeki süreçte vahşi depolama sistemi ortadan kalacaktır. Enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik tüzük hazırlandı. İş adamlarının Şubat ayında bitecek olan destek paketi yeniden düzenlenerek, 2022 yılının Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ithalatın Türk Lirası’na çevrilmesi konusunda büyük bir yol kat edildi. Yeni hükümetin ardından bu da halledilecektir. Türkiye’de halihazırda uygulanan Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi’nin KKTC’de de uygulanması için birkaç eksiklikler var, tamamlanmalarının ardından kapsam içerisine alınacağız.

Yeni Ercan Havaalanı 2022 yılında hizmete girecek, sınır kapılarının sayısı artırılacak ve komitede bekletilen yasalar geçirilecek.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI