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Faiz Sucuoğlu: Mührü UBP’ye vuralım, refaha istikrarla ulaşalım

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, "Mührü UBP’ye vuralım, refaha istikrarla ulaşalım" dedi.

06 Ocak 2022 Perşembe 15:11
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Faiz Sucuoğlu: Mührü UBP’ye vuralım, refaha istikrarla ulaşalım
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları bölge gezilerine Lefkoşa’ya bağlı yerleşim birimleri ile devam etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Haspolat ve Demirhan’da vatandaşlarla buluştu.

Sucuoğlu, UBP’nin örgütsel yapısıyla, her bölgede gücünü hissettirdiğini, Lefkoşa’nın doğu bölgesinde her zamanki gibi en büyük desteği alacağını söyledi.

İstikrarlı bir KKTC’nin, UBP’nin tek başına iktidara gelmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar ile ekonomik kalkınmış, refahı yüksek bir ülkenin yolunun açılacağını belirtti.

Başbakan, “Tecrübe bizde, karar alma gücü bizde... Tek başına iktidar olma şansı bir tek UBP’de... Sandığa gidelim ve UBP ye mühür vuralım” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Demirhan’da büyük sevgi ile karşılandı.

Başbakan, Demirhan Örgütü’nün de diğer örgütler gibi parti ve halkı için çok iyi çalıştığını vurguladı.

Sucuoğlu, “Önümüzdeki 23 Ocak’ta bu bölgede en fazla biz alacağız… Bu birlik ve bütünlüğü kimse bozamaz. Bu güç bizi iktidara taşıyacak” dedi.

5 Yıllık tek başına iktidar dönemini, ülkenin geleceği çocuklar ve gençler için hayata geçirmek zorunda olduklarını belirten Sucuoğlu, “Bizim istediğimiz, radikal kararları alabilmemiz için halkımızın bize tek başına iktidar olma şansını tanımasıdır” diye konuştu.

Sucuoğlu, “Muhalefetin elinde şimdi de Türkiye’ye gidip gitmeyeceğim konu oldu. Evet Faiz Sucuoğlu önümüzdeki günlerde Türkiye ye gidiyor” ifadelerini de kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluUBPUlusal Birlik Partisi
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