Faiz Sucuoğlu'ndan hükümet açıklaması

Hükümeti kurma görevi alabilmesi için Anayasa’ya göre önlerinde 10 günlük bir yasal süreç olduğuna işaret ederek, hızlı bir şekilde hükümeti kurmak için bu süreyi iyi değerlendireceklerini belirten Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu,, “Hükümeti kiminle kuracağımız henüz belli değil ama rahat, nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım. Hedefimiz uzun ömürlü bir hükümet” dedi.

Yeni kurulacak hükümetin önceliğinin ekonomi ve halkın refahı olacağını ifade eden Sucuoğlu, elektrik konusunun da tamamen masaya yatırılması gerektiğini belirterek, elektrikte yaşananların sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu “iki egemen eşit devlet” tezinin, hem KKTC’nin, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu bir karar olduğunu belirtti. Sucuoğlu, “Biz de UBP olarak bu kararın tamamen arkasındayız ve tam destek veriyoruz. 50 yıldır harcadığımız ama bir arpa boyu yol almadığımızı gördüğümüz bir jenerasyon harcadık bu federasyon hikayesiyle ve bir 50 yıl daha kimsenin tahammülü yoktur” şeklinde devam etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, hükümet kuruma çalışmaları, ekonomik konular, elektrik kesintileri, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi.

“BEKLEDİĞİMİZ, YSK’NIN KESİN SONUÇLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLAMASIDIR”

Hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili çıkan haberlerin dedikodu olduğunu, “spor toto” gibi “o bakanlık senin, bu bakanlık benim” şeklinde kendilerince isimler ortaya koyulduğunu kaydeden Sucuoğlu, bunların yanlış şeyler olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Biz bütün partilerle görüşeceğiz, arkadaşlarımız gayri resmi olarak da görüşüyor. Düşüncelerimizi söylüyorlar, düşüncelerini alıyorlar. Beklediğimiz, YSK’nın kesin sonuçları resmi gazetede yayımlamasıdır” dedi.

Sonuçların resmi gazetede yayımlanmasının ardından 10 gün bekleneceğini, 10 gün sonra Meclis’te yemin töreninin yapılacağını ve görevlendirmenin verileceğini ifade eden Sucuoğlu, Anayasa’ya göre görevlendirmeye kadar olan en az 10 günlük süreyi iyi kullanacaklarını ve görevi alır almaz hükümeti hemen kuracaklarını vurguladı.

“KİMİNLE KURACAĞIMIZ HENÜZ BELLİ DEĞİL AMA İYİ NİYET VAR”

Görüşmelerin henüz milletvekilleri veya parti başkanları düzeyinde olmadığını, parti yetkililerinin ön görüşmeler yaptığını ifade eden Sucuoğlu, “Hükümeti kiminle kuracağımız henüz belli değil ama iyi niyet var. Rahat, nisap sorunu yaşamayan bir hükümet lazım. Geçmişte yaşananlar gibi bir şeyi halkımıza yaşatmak istemiyoruz” dedi.

Sucuoğlu, hedefin, uzun ömürlü bir hükümet olduğunu, KKTC’nin artık 6 ayda 1 yılda ne bir hükümet değişimine ne de erken seçime ihtiyacı olmadığını, ekonomik anlamda da bunu kaldıramayacağını ifade etti. Sucuoğlu, “Bizim esas hedeflediğimiz; ekonomideki açılımlardır, bunun için de belli bir süreye ihtiyaç vardır, herkes siyasi ikbalini bırakacak, bu ülkenin önünü ekonomik anlamda nasıl açabiliriz onun kavgasını vermelidir hep birlikte... Yani kısır çekişmeler yerine ülkenin önünü açabilecek konularda hep birlikte çalışmadır hedefimiz” diye konuştu.

“HALKI HEP BİRLİKTE, EL BİRLİĞİYLE KURTARABİLECEĞİZ”

Muhalefette kim olursa olsun onlardan da yapıcı eleştiri isteyeceklerini, zamanın “iş ola, geleneksel eleştiri” zamanı olmadığını ifade eden Sucuoğlu, hükümet olarak da yapıcı eleştirileri değerlendireceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, hükümeti kurduktan sonra belli toplantılarda ve özellikle ekonomik açılımlarda muhalefet parti temsilcilerini de aralarında görmek isteyeceklerini ifade ederek, içinde oldukları sürecin son 10 yılların en sıkıntılı süreci olduğuna işaret etti.

Bu sarmalın içinden de halkı hep birlikte el birliğiyle kurtarabileceklerine dikkat çeken Sucuoğlu, onun için de kısır çekişmeler ve siyasi çıkar için bencil hareketler zamanı olmadığını belirtti ve zamanın birlikte hareket etme zamanı olduğunu vurguladı.

“BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLAYACAK BÜTÜN ÖDEMELERE HAYAT PAHALILIĞI YANSITILACAK”

Başbakan Sucuoğlu, halkın beklentisinin de bu olduğunu, halkın siyasi çekişmelere değil, günlük refahına baktığını ifade ederek, bugün itibariyle ödemelerin başlayacağını, bütün ödemelerin hayat pahalılığı yansıtılarak yapılacağını kaydetti.

Bu ödemeyle vatandaşların alım gücünün artacağına ve bunun çarşıya da yansıyacağına inanç belirten Sucuoğlu, virüsün etkisini azaltması ve havaların da düzelmesiyle turizmin patlayacağına inanç belirtti.

“EK BÜTÇE GÜNDEME GELECEK... YATIRIMCILARIN BÜROKRATİK İŞLEM SIKINTISINI AZALTMAK İÇİN BİR DAİRE KURMA DÜŞÜNÜLÜYOR”

Faiz Sucuoğlu, ek bütçenin gündeme geleceğini, çünkü hayat pahalılığının yüzde 37,26 olarak öngörülmediğini ifade ederek, ortaya konan hedeflerin mevcut bütçeyle tutturulmasının söz konusu olamayacağını anlattı, yeni hükümetin ilk yapacağı işlerden birinin 2022 ek bütçe çalışması olacağını kaydetti.

Sucuoğlu, önlerinde tapu harçları, hem iç hem dış yatırımcıların önünün açılmasıyla ilgili yapılması gereken bir takım açılımlar olduğunu ifade ederek, yatırımcıların sıkıntısını yaşadığı bürokratik işlemlerin azaltılması için Başbakanlıkta bir daire kurulmasının düşünüldüğünü anlattı.

Yeni süreçte öncelikli bekleyen yasaları geçirme hedefinde olduklarını söyleyen Sucuoğlu, Cezaevi Yasası, Belediyeler Reform Yasası, Eczacılar Yasası, Hal Yasası, Kamu Reformu ve komitelerde bekleyen yasaların bir bir ele alınacağını söyledi.

Komitelerde UBP ve CTP’nin olacağını, tüm yasaların hızlı bir şekilde geçeceğine inanç belirten Sucuoğlu, kısa sürede yapılması gereken yasaların çok hızlı bir şekilde geceğine inandığını, bu yasaların geçmesinin önlerini açacağını kaydetti. Sucuoğlu, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yatak kapasiteli hastanenin temelinin de 6 ay içinde atılmasının hedeflendiğini dile getirdi.