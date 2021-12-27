Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan tutuklandılar
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan...
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
banner107

Faiz Sucuoğlu'ndan Yeniboğaziçi köyüne ziyaret

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:52
80 Okunma
Faiz Sucuoğlu'ndan Yeniboğaziçi köyüne ziyaret
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgesel seçim gezileri kapsamında dün Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği “Cittaslow Yeni Yıl Pazarı’nı” ziyaret etti. 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, pazarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de ayaküstü sohbet etti.

Sucuoğlu, Yeni Yıl Pazarı’nda yer alan stantları da ziyaret ederken, ürünleri inceledi; esnafı dinledi.

Pazar’da bulunan vatandaşlar, Faiz Sucuoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, böylesi etkinliklerin halkın motivasyonuna katkı sağladığını söyledi.

Yeni yılın yeni umutları da beraberinde getirdiğine işaret eden Sucuoğlu, 2022 yılının KKTC halkı için iyi geçmesi yönünde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sucuoğlu, “Esnafımız, insanımız yıllardır üretiyor, ürettiğini beğendiriyor, satıyor... İnşallah 24 Ocak’ta devralacağımız tek başına hükümet modelimizle, ürettiğimizi, daha geniş pazarlarla buluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek
Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek
Seçime 6 İlçeden 403 Aday Katılıyor
Seçime 6 İlçeden 403 Aday Katılıyor
Yüksek Seçim Kurulu’ndan Duyuru
Yüksek Seçim Kurulu’ndan Duyuru
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim