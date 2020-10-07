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Faiz Sucuoğlu: “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”

Akdenizliler Derneği temsilcilerinin kabulünde konuşan Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek” dedi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:38
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Faiz Sucuoğlu: “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”

Hikmet Aygüner başkanlığındaki Akdenizliler Derneği temsilcileri ve Girne şube başkanı Hüseyin Kayışkanat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Sucuoğlu siyasette sıkıntılı  günlerin yaşandığını  belirterek, önemli olanın halkın kutuplaşmasını  önlemek olduğunu kaydetti. Özel Sektör ile ilgili açılımların devam edeceği böylesi bir  süreçte, özel sektörün bu krizden etkilenecek olmasından ötürü endişeli olduğunu söyledi. 

Türkiye ile paaralel bir şekilde çalıştıklarını  ve piyasaya yaklaşık 270 milyon       sıcak  para aktardıklarını anlatan Bakan Sucuoğlu, bunun  karşılığının da istihdamın herşeye rağmen  belli  ölçüde devam etmesi olduğunu  kaydetti.

Sucuoğlu “Bu süreçte hassas davranmak lazım. Sektörler önünü görmek istiyor. Beni endişelendiren özel sektörün bu süreçte daha da zor duruma düşmesidir.”

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