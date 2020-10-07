Faiz Sucuoğlu: “Önemli olan halkın kutuplaşmasını önlemek”

Hikmet Aygüner başkanlığındaki Akdenizliler Derneği temsilcileri ve Girne şube başkanı Hüseyin Kayışkanat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Sucuoğlu siyasette sıkıntılı günlerin yaşandığını belirterek, önemli olanın halkın kutuplaşmasını önlemek olduğunu kaydetti. Özel Sektör ile ilgili açılımların devam edeceği böylesi bir süreçte, özel sektörün bu krizden etkilenecek olmasından ötürü endişeli olduğunu söyledi.

Türkiye ile paaralel bir şekilde çalıştıklarını ve piyasaya yaklaşık 270 milyon sıcak para aktardıklarını anlatan Bakan Sucuoğlu, bunun karşılığının da istihdamın herşeye rağmen belli ölçüde devam etmesi olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu “Bu süreçte hassas davranmak lazım. Sektörler önünü görmek istiyor. Beni endişelendiren özel sektörün bu süreçte daha da zor duruma düşmesidir.”