Faiz Sucuoğlu oyunu kullandı

Ülke genelinde kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu oyunu Şehit Tuncer İlkokulu 150 numaralı sandıkta kullandı.

Sucuoğlu, eşiyle birlikte oyunu kullandı ve alkışlarla karşılandı.

Sucuoğlu aynı zamanda sandık görevlilerini de ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Sucuoğlu, , “Hayırlı uğurlu olsun. En güzel özelliklerimizden biri olan birbirimizi kırmadan, üzmeden geçirdiğimiz bir süreç oldu. Kıbrıs Türk’üne yakışır bir süreç işledik. İnşallah iyi bir katılım sağlarız. Sandıktan çıkan her sonuca saygı göstereceğiz” dedi.