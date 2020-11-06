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Faiz Sucuoğlu: “Parti içinde oybirliği olduğu için karara onay vermek durumunda kaldım”

UBP Genel Başkanlığı için iptal edilen kurultayda en çok oyu alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Parti içinde oybirliği olduğu için karara onay vermek durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.

06 Kasım 2020 Cuma 09:47
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Faiz Sucuoğlu: “Parti içinde oybirliği olduğu için karara onay vermek durumunda kaldım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, UBP Kurultayının 2. turunun iptal edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dün açıklanan kararın parti içerisinde oybirliğiyle alındığının altını çizen Sucuoğlu, söz konusu kararın parti tabanını hayal kırıklığına uğrattığını bildiğini fakat onay vermek durumunda kaldığını söyledi.

UBP’ye olan bağlılığını bir kez daha dile getiren Sucuoğlu, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Değerli Yol Arkadaşlarım,

Kurultay sürecinde birçok partili arkadaşımla birlikte çıktığımız bu yolda omuz omuza, inançla, dürüstlük ilkesiyle parti içerisinde mücadele etmenin mutluluk ve gururunu yaşadım.

Mensubu olmaktan onur duyduğum Ulusal Birlik Partisi ’nin daha da ileriye gitmesi için her zaman aldığım tüm görevlerde var gücümle çalıştım. Sizden aldığım güçle Parti Başkanlığını üstlenmeyi de kendime bir görev bildim. Bu yolda bana gönülden verdiğiniz oyların gücüyle en yüksek onuru yaşadım. Size teşekkürü bir borç bilirim.

Bugün geldiğimiz noktada çok kritik bir karar verme durumunda kalan bir kardeşiniz olarak, Parti bütünlüğü ve Parti içi barışa en ufak bir zarar gelmemesi adına Milletvekili arkadaşlarımın oybirliğiyle görüş birliğine vardığı Kurultayın 2. turunun iptal edilmesi kararına onay vermek durumunda kaldım.

Bu kararın özelde Parti tabanında genelde ülkemde yarattığı hayal kırıklığının bilincindeyim. Her şeye rağmen umudumuzu yitirmeden güzel günler için çalışmaya ve mücadeleye devam etmeliyiz.

11 Ekim 1975’den bu yana rahmetli babam başta olmak üzere ailemin kesintisiz ve koşulsuz hizmet verdiği Ulusal Birlik Partisi’nde parti bütünlüğünü ve “Biz” olmanın önemine inanan bir kardeşiniz olarak her zaman yanınızda olacağımı bildirir sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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