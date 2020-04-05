Faiz Sucuoğlu : "Rotasyon devam edecek"

Kamuda yetkili 3 sendika; KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, bazı daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırıldığını duyurdu.

Sendikalar, ilçeler arası ulaşımın kısıtlandığı, Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirlerin alındığı şu günlerde, bazı bakanlıkların aldıkları bu karara tepki gösterdi.

Açıklamanın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sim TV'de Sami Özuslu'nun programına telefonla bağlanarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu kararın daha önce alındığını, Mali Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı dairelerin devam edeceğinin açıklandığını belirten Bakan Sucuoğlu, "Maliye Bakanlığı devam etti, biz rotasyona döndük" dedi.

Saat 08.30 ile 12.30 saatleri arasında, bakanlığa bağlı dairelerde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sucuoğlu, "Fakat belli dairelerde, personel açısından ciddi boşalmalar tespit edildi. Bu nedenle yarın, yeni bir düzenleme yapacağız" dedi.

Çalışanların işe gitmemeye başladığını ve vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Sucuoğlu, "Perşembe gününden bu yana şikayetler geliyordu" şeklinde konuştu.

Pazartesi günü alacakları kararın, "tüm çalışanların tam teşekkülü bir şekilde dairelerde çalışacağı yönünde" olmayacağını vurgulayan Sucuoğlu, "Yacağımız bir rotasyondur. Çalışanları koruma bilincindeyiz" dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası