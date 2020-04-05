Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Faiz Sucuoğlu : "Rotasyon devam edecek"

Sendikaların "bazı daire çalışanlarının tümünün 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırıldığı" yönündeki açıklaması üzerine konuşan Çalışma Bakanı Sucuoğlu, "Tüm çalışanların tam teşekkülü bir şekilde dairelere çağırmayacağız, rotasyon devam edecek" dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 16:45
1541 Okunma
Faiz Sucuoğlu : "Rotasyon devam edecek"

Kamuda yetkili 3 sendika; KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, bazı daire çalışanlarının tümünü 6 Nisan Pazartesi’nden itibaren göreve çağırıldığını duyurdu.

Sendikalar, ilçeler arası ulaşımın kısıtlandığı, Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirlerin alındığı şu günlerde, bazı bakanlıkların aldıkları bu karara tepki gösterdi. 

Açıklamanın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sim TV'de Sami Özuslu'nun programına telefonla bağlanarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Bu kararın daha önce alındığını, Mali Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı dairelerin devam edeceğinin açıklandığını belirten Bakan Sucuoğlu, "Maliye Bakanlığı devam etti, biz rotasyona döndük" dedi. 

Saat 08.30 ile 12.30 saatleri arasında, bakanlığa bağlı dairelerde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sucuoğlu, "Fakat belli dairelerde, personel açısından ciddi boşalmalar tespit edildi. Bu nedenle yarın, yeni bir düzenleme yapacağız" dedi. 

Çalışanların işe gitmemeye başladığını ve vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Sucuoğlu, "Perşembe gününden bu yana şikayetler geliyordu" şeklinde konuştu. 

Pazartesi günü alacakları kararın, "tüm çalışanların tam teşekkülü bir şekilde dairelerde çalışacağı yönünde" olmayacağını vurgulayan Sucuoğlu, "Yacağımız bir rotasyondur. Çalışanları koruma bilincindeyiz" dedi. 

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıKTAMSKAMUSENKamu-İşBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gardiyanoğlu: “Bu ülkenin tüm gençleri Başbakan’ın evladıdır”
Gardiyanoğlu: “Bu ülkenin tüm gençleri Başbakan’ın evladıdır”
SON DAKİKA! Ali Pilli: “Bugün tespit edilen vaka sayısı 3"
SON DAKİKA! Ali Pilli: “Bugün tespit edilen vaka sayısı 3"
Ambulanslarda ölüm riski
Ambulanslarda ölüm riski
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim