Faiz Sucuoğlu: TC’nin katkılarıyla KKTC’nin tanınacağına inanıyoruz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, gazilerle görüşmesinde yaptığı konuşmada “TC’nin katkılarıyla KKTC’nin tanınacağına inanıyoruz” dedi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İzmir Şubesi Menderes Temsilciliğinden Mehmet Çopur ve heyetini KKTC’de görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünün anlamlı günlerden biri olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde ve Cumhuriyet sahibi olmasında sizlerin çok büyük bir katkısı vardır. Bu mücadeleyi hep birlikte verdik. Ülkemizdeki mücahitlerin mücadelesi ile Kıbrıs Türkü özgür ve kendi cumhuriyetinde yaşama hakkına kavuşmuştur. 1974 Mutlu Barış Harekatından bugüne kadar bu huzuru yaşıyoruz” diye konuştu.

1974 öncesi şehitler verdiklerini, evlerini terk etmesinden dolayı yıllarca Kıbrıs Türkü’nün zor koşullarda yaşadıklarını anlatan Faiz Sucuoğlu, “Ama hep inandık. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gelecek ve bizi kurtaracak. 1974 Barış Harekatı ve ondan sonraki süreç Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşu oldu. Kıbrıs Türkü Anadolu ile bağını hiç bir zaman kesmedi” diyerek Türkiye’deki Kurtuluş Savaşında Kıbrıs Türkü’nün ellerindeki altınları yollayarak ufak da olsa bir katkı yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu egemen eşitlik ve devlet görüşünü UBP ve koalisyon ortağı DP’nin de yüzde 100 desteklediklerini anlatan Başbakan Sucuoğlu, KKTC’nin egemen ve bağımsız bir devlet olarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı girişimlerle tanınacağına inandıklarını belirtti.

ÇOPUR: “BU ANI YAŞAMAK BİZLER İÇİN İNANILMAZ BİR DUYGUDUR”

Kabulde heyet adına konuşan Mehmet Çopur, 47 yıl sonra KKTC’ye gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Sizlerle tanışmak ve o anı yaşamak bizim için inanılmaz bir duygudur” dedi.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.