FAİZ SUCUOĞLU VE ÇIKTIĞI YOL….

Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur.

Bu sözü çok severim ve sıklıkla da kendi hayatımdaki bazı zorluklar için kendime telkinde bulunmak için içten içe söyler dururum. Bugün ise Başbakan Faiz Sucuoğlu için söylüyorum. Bana göre Faiz bey siyasette son birkaç ay içinde büyük bir başarı elde etmiştir. Ne mi oldu?

Kısaca özetleyeceğim. Birincisi taaa ilk UBP kurultayında adaylıktan ne sebeple olursa olsun çekildi üstelik kazanmak üzereyken, bir süre zamanını bekledi, bu süreç içerisinde sebeplerini ölçtü tartı ve doğru hamleleri yaptı UBP’nin bana göre tekrarlanan kurultayında Genel Başkan oldu.

Kurultaya katılan binlerce UBP’li üye oyunu Faiz Sucuoğlu’ndan yana kullandı. Bunu doğru okumak gerekiyor. Ne söyledi UBP’li binlerce üye; “kimse bizim irademize karışmasın biz Faiz Sucuoğlu’na sahip çıkıyoruz” özeti budur. Ve saygı duymak elzemdir.

Peki sonra ne oldu sadece birkaç ay önce sadece UBP milletvekili iken, Faiz bey önce büyük bir siyasi partinin Genel Başkanı oldu, sonrasında partisini seçime götürdü milletvekili sayısını artırdı ve Başbakan oldu. Bu bana göre hiç de küçümsenmeyecek ve manipüle edilemez bir siyasi başarıdır. Kimse aksini iddia edemez birkaç ay içinde milletvekili iken, adam önce parti genel başkanı, sonra ülkenin Başbakanı oldu. Tüm bunları da SEÇİM ile SEÇİLEREK yaptı. İşte tam da bu nedenledir ki, herkesin halkın iradesine saygı göstermesi gerekiyor.

Gelelim bu yazının nedenine, Başbakan, Dilek Kırıcı ablamızın programına katılarak soruları yanıtladı. Konu 2. Antalya Diplomasi Forumu’na gelince doğal olarak Dilek abla da sorularını objektif bir şekilde sordu. Başbakanın verdiği yanıtlar ise gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz gün sabah programında Sn.Başbakanın Diplomasi formuna katılacağını söylemiştim, Hasan Taçoy'un neden davetli olmadığını ve Tahsin beyin bu daveti aylar önceden aldığını da söylemiştim. Dünya Ukrayna Rusya savaşının etkilerini yaşıyor bizler de ülkemizde bu depremin etkilerini ekonomik anlamda hissediyoruz TC – KKTC ilişkilerini gerebilecek, kendi Başbakanımızı veya meclisimizi küçük düşürebilecek söylemler ve iddialardan kaçınmamız gerektiğini de dikkatlere getirmiş ve uğraşılması gereken konuların neler olduğunu da söylemiştim. Kaldı ki, Faiz bey de günler öncesinden benzer pozitif mesajları yine bir beyanatında dile getirmişti. KKTC’de pandemi ve yarattığı etkileri atlattık bunu da atlatacağız demişti. Bence oldukça güzel ve pozitif bir mesajdı.

Faiz beyin kabinesini, kimin ne bakanı olduğunu neden olduğunu falan tartışmaya gerek yok. “Günahı da sevabı da benimdir” diyerek gerekeni söyledi zaten. Ne gerek var, o bakan olmamış da Türkiye istemezmiş de falan olmuş da filan olmuş. Ciddi anlamda bu tartışmalar veya “muş” gibi yapmaları kime fayda sağlar ki… Evet kabine beni de şaşırttı hatta beğenmediğim tarafları da var ama bu kapsamda baskı yapmak konuyu Türkiye KKTC ilişkilerine hatta Başbakanın kendisine veya Başbakanlık makamına kadar dayandırmak da haddim değil. İşte bu sınırları aşmamak gerekiyor. Eleştiri mi elbette yaparız, Başbakanın kendisine dahi yaparız ama hayali kabineler üzerinden eleştiri olmaz. Muhalefet bile usulde hükumetin ilk 100 gününün dolmasını bekler eleştirmek için.

Diyeceğim odur ki, Faiz beyin ilk kez bu kadar sert bir beyanatını okudum. O nedenle Faiz bey haddim değil belki ama bence siz kısa sürede siyasi anlamda büyük başarı elde ettiniz. İzlediğiniz yol her neyse devam edin. Baştaki giriş cümlemle bitireyim; Büyük bir tepeyi aştınız ve daha aşılacak çok tepeler var…