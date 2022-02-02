Faiz Sucuoğlu: YDP koalisyon seçenekleri arasında değil

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa telefonla bağlanarak, soruları yanıtladı.

“POLİTİK İKBAL DÜŞÜNÜLMEMELİ”

Hükümeti kurmasıyla ilgili resmi görevlendirmenin henüz yapılmadığını belirten Sucuoğlu, ön hazırlık yaptıklarını ifade etti. Fikir bazında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, politik ikballerin düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

"YA 30 VEKİLLE HÜKÜMETİ KURARIZ YA DA ERKEN SEÇİM..."

27 vekil ile hükümeti hemen kurabileceğini fakat 30 rakamının üzerinde durma nedenlerinin ise Mecliste güçlü bir hükümet ile yer almak olduğunu aktaran Sucuoğlu, düşüncesinin ya 30 milletvekili ya da hükümeti kurmamak olduğunu ifade ederek, erken bir genel seçim daha olabileceğine işaret etti. Sucuoğlu ayrıca bir erken seçimi ülkenin kaldıramayacağını da kaydetti.

“YDP SEÇENEKLER ARASINDA DEĞİL”

YDP’nin koalisyon seçenekleri arasında olmadığını söyleyen Sucuoğlu, partilerin politik ikbal düşünmeden herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini yineledi. Sucuoğlu, toplumsal çıkarın ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Muhalefete seslenen Sucuoğlu, CTP de dâhil olmak partilerin aritmetik olarak en rahat hükümeti kurmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. ‘Stratejik olarak iktidarda olmama’ düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Sucuoğlu, en güçlü hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Bizim hedefimiz en güçlü şekilde hükümeti kurabilmek, yapılacak radikal kararla halkımıza nasıl katkı verebiliriz, bunun üzerine çalışmak. Bu yolda bizimle yürümek isterlerse yürüyecekler, yürümek istemezlerse görevi kendileri alacak, kendileri deneyecek. Yine olmazsa demokrasilerde çare tükenmez tekrardan bir erken seçime gidilir” şeklinde konuştu.

“HALK BANA MUHALEFET GÖREVİ VERDİ, DİYEMEZSİNİZ”

Parti, partisel, kişisel çıkarların ve hedeflerin ön planda olmaması gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Halk bana muhalefet görevi verdi” denilemeyeceğini kaydetti.

Sucuoğlu, şu ifadeleri de kullandı:

“Nisap sıkıntısı yaşanmayacak radikal olarak korkmadan yürüyebilecek ve yasal değişiklikleri hızlı şekilde yapabilecek ülkenin ve halkın önünü açabilecek bir hükümet başaramazsak çıkıp da oyun oynamaya niyetimiz yok.”

“28 BELEDİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Belediye seçimleriyle ilgili de sözler sarf eden Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Belediyeler için reform yasasının geçip, seçime gidilmesi durumunda, belediyelerin daha verimli çalışacağını belirten Sucuoğlu, bu konjonktürde seçime gidilmesi halinde aynı sıkıntıların devam edeceğini söyledi.

Seçime gidilmesi halinde bunun bir zaman kaybı olacağını dile getiren Sucuoğlu, “halka hizmet konusunda zafiyettir” dedi. Sucuoğlu, belediye sayısının düşürülüp seçime gidilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber- Kaynak : Kıbrıs Postası