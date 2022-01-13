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Faiz Sucuoğlu: Yüzde 37,26’lık hayat pahalılığı maaşlara ekleniyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yüzde 37,26’lık hayat pahalılığının maaşlara ekleneceğini duyurdu.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:57
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Faiz Sucuoğlu: Yüzde 37,26’lık hayat pahalılığı maaşlara ekleniyor
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk olarak, Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşu, devlet çalışanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KKTC’YE İNANILMAZ HASSASİYET GÖSTERİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye inanılmaz bir hassasiyet gösterdiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, “Bu bizi mutlu ediyor” dedi.  

Verdikleri mesajların ciddiye alındığını ifade eden Sucuoğlu, iş insanlarının ambargolar altında işlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

“ÖNCE SİYASİ İSTİKRAR”

Sucuoğlu, siyasi istikrarın önemine değinerek, her 4 yılda 3 hükümetin değişmesiyle siyasi istikrarın sağlanamayacağını belirterek, “Önce siyasi istikrar, sonra ekonomik istikrar” dedi.

“YAPAMAYACAĞIMIZ MADDELERİN ALTINA İMZA ATMAYACAĞIZ”

Detaylı bilgi verdiklerini ve protokolü görüştüklerini söyleyen Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yapamayacakları maddelerin altında imza atmayacaklarını söylediklerini kaydetti. Sucuoğlu, “Devletsek ağırlığını, sorumluluğunu taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"YÜZDE 37,26'LIK ENFLASYON, MAAŞLARA EKLENİYOR"

Son olarak devlet çalışanlarıyla ilgili de açıklama yapan Sucuoğlu, bugün aldıkları kararla yüzde 37,26 enflasyonun maaşlara eklendiğini kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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