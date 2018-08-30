Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
259.134
DOLAR
6.7178
STERLİN
8.6359
EURO
7.8313
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...

Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:58
Faiz Sucuoğlu’nun 30 Ağustos Mesajı

 “30 Ağustos 1922’de, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, ulusal benliğini kurtarmak adına Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, kadınıyla, çocuğuyla, topyekûn verdiği bu savaşı asla unutmadık” diyen Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkleri olarak bu onurlu mücadeleyi kendimize yol gösterici olarak aldık. Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamada en önemli başlangıç noktası olan 30 Ağustos Zaferi’yle birlikte vatan toprakları işgalden kurtulmuş ve Türk milletinin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır” ifadesini kullandı.

Sucuoğlu, açıklaması şöyle sürdürdü: 

 “Kıbrıs Türk halkı da Atası’nın gösterdiği hedeflere yürümekte kararlıdır. Bağımsızlığından ödün vermeden; ekonomisi güçlü, yarınlara umutla bakan, aydınlık ve müreffeh bir KKTC yaratmak en öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmada halkımız ve insanımız için doğru adımları atmada kararlıyız. Türk ulusunun şanlı tarihi boyunca gösterdiği kararlı ve inançlı duruşuyla elde ettiği üstün başarı ve zaferler çalışmalarımızda bizlere rehber olmaktadır. 30 Ağustos' un 96. yılında, Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk Ordusuna şükran ve minnetlerinizi sunarken; şehitleri rahmet, gazileri saygı ve minnetle anarak, Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutlarım.”      

banner22
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu30 AğustosUBPMesajGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Programları Eylülde Başlıyor
Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı
Meyve Sebze Yüklü Tırlar Limanda Mahsur Kaldı
Kabakçı: Tarım Sektörü Çöktü
Kabakçı: Tarım Sektörü Çöktü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim