Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Falyalı: “Beklenen ilaçları getirip teslim ettik, her şey KKTC için, her şey insanımız için”

İş İnsanı Halil Falyalı, KTTB Başkanı Özel Gürkut ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile yaptığı açıklamada, KKTC için beklenen ilaçları yurt dışından getirip teslim ettiğini duyurdu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:06
2853 Okunma
Falyalı: “Beklenen ilaçları getirip teslim ettik, her şey KKTC için, her şey insanımız için”

İş insanı Halil Falyalı, ülkemize gerekli olan ilaçları temin etmek için aşağı yukarı 30-35 gündür bir uğraş verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının tedavisinde çok önemli olan ilaçların adamıza getirdiklerini ifade eden Falyalı, “Bu koordinasyonu yaparken Müsteşarımız Ali Bey ve Kıbrıs Türk Tabipleri Başkanı Özlem Hanım ile istişare ettik ve ilaçları getirdik” dedi.

Şimdi iki tür ilaç getirdiklerini belirten Falyalı, bunların en önemlisi ‘faravid’ denilen ilaç olduğunu kaydetti.

Bu ilacın ‘hayat kurtaran ilaç’ olarak bilindiğine dikkat çeken Falyalı, yeni nesil ilaç olduğunu söyledi.

Bunlar için ilk aşamada yaklaşık 100 paket getirildiğini belirten Falyalı, bu ilaçların çok zor bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu ilaçların şu an dünyada pırlanta değerinde olduğuna dikkat çeken Falyalı, “Normal zamanda 150 dolar olan ilaçları 2 bin Euro’dan alıp devletimize hediye ediyoruz. Bu da 200 bin Euro oluyor” dedi.

Artı diğer yeni nesil ilaçlar denilen 95 ayrı ilaç almış bulunduklarını belirten Falyalı, onlar için de 38 bin 350 dolar ödediklerini ifade etti.

Bu ilaçların da Çarşamba günü İngiltere’deki temsilciliğimize teslim edileceğini kaydeden Falyalı, ilaçların Hindistan üzerinden İngiltere’ye gönderildiğini belirtti.

Falyalı, Acil olarak belli başlı ilaçların getirildiğini söyledi.  

Bu ilaçları getirmeye devam edeceklerini belirten Falyalı, “Bu işin dini dili ırkı olmaz. Talep edildiği takdirde Rum tarafına da bağış olarak verebiliriz. Devamını getirmeye çalışıyoruz. Bu ilaçları getirmek hiç kolay olmadı” dedi.

“Her şey KKTC için, her şey insanımız için” diye konuşan Falyalı, bugün bu dayanışmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tüm imkanlarıyla yardımlarının devam edeceğini söyleyen Falyalı, “Gerçekten doktorlarımızı, devlet çalışanlarımızı, emniyet çalışanlarımızı can gönülden kutlarım. Evde otur sloganıyla iyi gidiyoruz. Çok başarılı bir grafik sergileniyor. Herkesi ayrı aryı şükranlarımızı sunarım. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer iş insanları da rahat olsun emniyet altındadırlar, ilaçlar geldi” dedi.

GÜRKUT: BU İLAÇLAR YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR İÇİN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Koronavirüs salgınının tüm dünya için yeni bir hastalık olduğunu söyledi.

Bilinen bir tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu ifade eden Gürkut, bütün dünyada hekimlerle bilgi paylaşıldığını belirtti.

Bizim ülkemizde de hastalar olduğunu belirten Gürkut, “Tedavide kullanmak için ilaçları elinizde para olsa bile bütün dünya gibi biz de kolaylıkla alamıyoruz. Halil Bey bize yardımcı oldu. Dünyanın diğer ucundan ihtiyacımız olan ilaçları ilk partiyi teslim ediyorlar. Teşekkürler ediyoruz. Tüm toplumun dayanışması olumlu yönde etkileyecektir. İyi ki varlar” dedi.

Gürkut, bu ilaçların özellikle hastalığı ağır geçiren ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda kullanıldığını vurguladı.

ÇAYGÜR: SADECE 4 KUTU TEMİN EDEBİLMİŞTİK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, “Halil Bey’e ve bu ilaçların bize ulaştırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendilerinin bu ilaçlara ulaşmasının çok zor olduğuna dikkat çeken Çaygür, bugüne kadar Türkiye üzerinden sadece 4 kutu temin edebildiklerini belirtti.

İhtiyacımız olanın fazlası kadar ilacın sağlanıp teslim edildiğini söyleyen Çaygür, ilaçların pey der pey ulaştırıldığını kaydetti.

Falyalı, “Bunların her bir kutusu bir hastanın canını kurtaracak ilaçlardır. Halkımızı çok şanslı görüyorum. Halil Bey’e çok teşekkür ederiz. Şu anda ilaç ihtiyacımız karşılanmış durumdadır” diye ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıKoronavirüsCoronavirüsTıbbi Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selam Olsun 2020-04-13 15:38:05

Selam olsun Falyalı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
2020-04-13 15:46:33

laf yok iş var; helal olsun !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tansel 2020-04-13 15:58:33

İş te adam gibi adam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
sad 2020-04-13 16:34:45

PARTİ KUR OY VERELİM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Koronavirüs’e bir kayıp daha!
SON DAKİKA! Koronavirüs’e bir kayıp daha!
Başbakan Tatar: Covid-19’la ilgili testlerin artırılması yönünde çalışmalarımız var
Başbakan Tatar: Covid-19’la ilgili testlerin artırılması yönünde çalışmalarımız var
Hava durumu raporu
Hava durumu raporu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim