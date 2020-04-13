Falyalı: “Beklenen ilaçları getirip teslim ettik, her şey KKTC için, her şey insanımız için”

İş insanı Halil Falyalı, ülkemize gerekli olan ilaçları temin etmek için aşağı yukarı 30-35 gündür bir uğraş verdiklerini söyledi.

Koronavirüs salgınının tedavisinde çok önemli olan ilaçların adamıza getirdiklerini ifade eden Falyalı, “Bu koordinasyonu yaparken Müsteşarımız Ali Bey ve Kıbrıs Türk Tabipleri Başkanı Özlem Hanım ile istişare ettik ve ilaçları getirdik” dedi.

Şimdi iki tür ilaç getirdiklerini belirten Falyalı, bunların en önemlisi ‘faravid’ denilen ilaç olduğunu kaydetti.

Bu ilacın ‘hayat kurtaran ilaç’ olarak bilindiğine dikkat çeken Falyalı, yeni nesil ilaç olduğunu söyledi.

Bunlar için ilk aşamada yaklaşık 100 paket getirildiğini belirten Falyalı, bu ilaçların çok zor bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu ilaçların şu an dünyada pırlanta değerinde olduğuna dikkat çeken Falyalı, “Normal zamanda 150 dolar olan ilaçları 2 bin Euro’dan alıp devletimize hediye ediyoruz. Bu da 200 bin Euro oluyor” dedi.

Artı diğer yeni nesil ilaçlar denilen 95 ayrı ilaç almış bulunduklarını belirten Falyalı, onlar için de 38 bin 350 dolar ödediklerini ifade etti.

Bu ilaçların da Çarşamba günü İngiltere’deki temsilciliğimize teslim edileceğini kaydeden Falyalı, ilaçların Hindistan üzerinden İngiltere’ye gönderildiğini belirtti.

Falyalı, Acil olarak belli başlı ilaçların getirildiğini söyledi.

Bu ilaçları getirmeye devam edeceklerini belirten Falyalı, “Bu işin dini dili ırkı olmaz. Talep edildiği takdirde Rum tarafına da bağış olarak verebiliriz. Devamını getirmeye çalışıyoruz. Bu ilaçları getirmek hiç kolay olmadı” dedi.

“Her şey KKTC için, her şey insanımız için” diye konuşan Falyalı, bugün bu dayanışmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Tüm imkanlarıyla yardımlarının devam edeceğini söyleyen Falyalı, “Gerçekten doktorlarımızı, devlet çalışanlarımızı, emniyet çalışanlarımızı can gönülden kutlarım. Evde otur sloganıyla iyi gidiyoruz. Çok başarılı bir grafik sergileniyor. Herkesi ayrı aryı şükranlarımızı sunarım. Sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer iş insanları da rahat olsun emniyet altındadırlar, ilaçlar geldi” dedi.

GÜRKUT: BU İLAÇLAR YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR İÇİN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Koronavirüs salgınının tüm dünya için yeni bir hastalık olduğunu söyledi.

Bilinen bir tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu ifade eden Gürkut, bütün dünyada hekimlerle bilgi paylaşıldığını belirtti.

Bizim ülkemizde de hastalar olduğunu belirten Gürkut, “Tedavide kullanmak için ilaçları elinizde para olsa bile bütün dünya gibi biz de kolaylıkla alamıyoruz. Halil Bey bize yardımcı oldu. Dünyanın diğer ucundan ihtiyacımız olan ilaçları ilk partiyi teslim ediyorlar. Teşekkürler ediyoruz. Tüm toplumun dayanışması olumlu yönde etkileyecektir. İyi ki varlar” dedi.

Gürkut, bu ilaçların özellikle hastalığı ağır geçiren ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda kullanıldığını vurguladı.

ÇAYGÜR: SADECE 4 KUTU TEMİN EDEBİLMİŞTİK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, “Halil Bey’e ve bu ilaçların bize ulaştırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kendilerinin bu ilaçlara ulaşmasının çok zor olduğuna dikkat çeken Çaygür, bugüne kadar Türkiye üzerinden sadece 4 kutu temin edebildiklerini belirtti.

İhtiyacımız olanın fazlası kadar ilacın sağlanıp teslim edildiğini söyleyen Çaygür, ilaçların pey der pey ulaştırıldığını kaydetti.

Falyalı, “Bunların her bir kutusu bir hastanın canını kurtaracak ilaçlardır. Halkımızı çok şanslı görüyorum. Halil Bey’e çok teşekkür ederiz. Şu anda ilaç ihtiyacımız karşılanmış durumdadır” diye ekledi.