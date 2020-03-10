Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.



Falyalı : "Biz otelimizde günler öncesinden tedbirlerimizi aldık ve bu konuda tüm personelimizi eğitimden geçirdik ve otelimizde de ortak kullanım alanlarını sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Şuan için ülkede bir panik havası var. Buna hiç gerek yok. Hükümet ve otel sahipleri zaten ne gibi tedbirler alınması konusu bir çok kez görüştü, bizim otelimizde bu türden misafirler zaten konaklamıyordu. Dolasıyla biz her türlü tedbiri kendi içimizde almış durumdayız. Umarım en kısa sürede bu salgından kurtuluruz” dedi.