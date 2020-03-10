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Falyalı : “Biz otelimizde günler öncesinden tedbirlerimizi aldık ”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2020 Salı 12:55
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Falyalı : “Biz otelimizde günler öncesinden tedbirlerimizi aldık ”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.


Falyalı : "Biz otelimizde günler öncesinden tedbirlerimizi aldık ve bu konuda tüm personelimizi eğitimden geçirdik ve otelimizde de ortak kullanım alanlarını sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Şuan için ülkede bir panik havası var. Buna hiç gerek yok. Hükümet ve otel sahipleri zaten ne gibi tedbirler alınması konusu bir çok kez görüştü, bizim otelimizde bu türden misafirler zaten konaklamıyordu. Dolasıyla biz her türlü tedbiri kendi içimizde almış durumdayız. Umarım en kısa sürede bu salgından kurtuluruz” dedi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Anahtar Kelimeler:
KKTC Korona VirüsCoronaKORONAKoronavirüs
Yorumlar
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piremses 2020-03-10 13:31:58

NE DİYOSUN YA NASIL O TÜRDEN MİSAFİRLERİ KABUL ETMİYORUZ DA NEDEMEK??? BU KADAR CİDDİ OLAY YAŞANIYORKEN ŞUAN ADAMIZDA SEN Bİ REKLAMLAR KISMINI GEÇSEN!!!!

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ismet 2020-03-10 15:22:50 @piremses

Adam diyorki ben otelime zaten aylardır italyan iranlı çinli vs almıyorum .
Nesini eleştirdin bunun. Herkes bu kadar önlem alsa devlet ilk önce zaten hastalık salgın olmazdı . Ercan han kapısı gibi gelen giriyor. Hala rumla sınır açın diyenler ayrı zaten.

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Kemal 2020-03-10 14:04:41

Allah aşkına bu adam hükümeti daha iyi yönetirdi eminim

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