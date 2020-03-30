Falyalı: "Bu sömürüyü yapanlara dur demeliyiz"

Casino İşletmecileri Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ekonomik Örgütler Platformu toplantısında konuşma gerçekleştiren Les Ambassadeurs Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Bankalar Birliği’ne çağrıda bulunmuş ve "Bankalar da bu dönemde kar etmesinler" demişti.

İş insanı Falyalı'nın bu açıklamasına Bankalar Birliği’nden dün yanıt geldi ve birlik , "Bu olağanüstü dönemde sektörün amacı kâr olamaz" açıklamasını yaptı.

Bankalar Birliği, kapalı olan işletmelerin desteklenmesi için Bankalardan 100 milyon TL fon ayrıldığını, bu yılki vergilerini de peşin ödeyerek bütçeye ek 200 milyon TL daha aktardığını ve toplamda 545 milyon TL civarında devlete kaynak aktarılacağını duyurdu.

İş insanı Falyalı, Bankalar Birliği'nden gelen bu açıklamanın ardından, Kıbrıs Postası TV'de Gökhan Altıner'in sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu, birliğe teşekkür etti.

Falyalı: "Öncelikle Bankalar Birliği'ne çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir karar verdiler ve ellerini taşın altına koydular. Doğru ve yerinde bir karar... Bugün bir seferberlik var ve onlar da bu seferberliğe uydu. Teşekkür ediyor ve takipçisi olacağımızı ifade ediyorum."

Öte yandan "devlet, arazileri otellere satsın" şeklinde açıklamasını içeren videonun kesildiğini ifade eden Falyalı, konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı:

"Otellerin bir çoğunun arazi sahibi devlettir veya Vakıflar'dır. Yaptığım açıklamalara istinaden 'Fırsatçılık yapıp da devletin otellerini mi satacaksınız' diye sesler geldi ama bizim niyetimiz o değil."

"Düşünün ki otelin kendisi 150 milyon Dolar, arazi de 150 milyon Dolar, otelden 20 bin Dolar gibi komik kiralar alınmaktadır" diyen Falyalı, "Devletin, gerçek değerleriyle kira alması lazım" şeklinde konuştu.

Falyalı, "150 milyon Dolarlık devlet arazisine, 150 milyon Dolarlık otel yapmışsa, yılda 5 milyon, 7 milyon Dolar kira ödeyecek" diyerek, devletin, otel arazilerinin gerçek değerleri üzerinden kira alması halinde, ekonomik problemlerin büyük oranda ortadan kalkacağını söyledi.

"35 büyük otel var, sırf kira bedelleri 175 milyon Dolar'ı buluyor" diyen Falyalı, "Devletin bu kira bedellerini alması halinde, ne memurdan, ne polisimizden, ne de belediyelerden kesintiye gitmesine gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Bu, insanımızın hakkıdır" diyen Falyalı, "bu sömürüyü yapanlara dur demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu T&T'nin işletmesinde bulunan Ercan Havaalanı'nın, devlete ait olduğunu söyleyen Falyalı, "Taahhütlerini tam olarak yerine getirmyor. Gerekirse devlet orayı kendisi yönetecek. Zaman, bunu yapmanın zamanıdır" dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası