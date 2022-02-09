FALYALI CİNAYETİ! Katliam Yaşandığı Yere İlk Giden O İsim Konuştu

Bölgede silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay yerine ilk ulaşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusi Gündem Kıbrıs’a konuştu.

Kendisine bölgeden silah seslerinin duyulduğuna dair bazı vatandaşlardan telefon geldiğini söyleyen Hulusi, hemen olayın bulunduğu noktaya intikal ettiğini ifade etti.

Hulusi dehşet anlarını şöyle anlattı;

“Gerçekten çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Öncelikle merhumların ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hiç arzu etmediğimiz bir olaydı. Bu olay yaklaşık 18:45 civarında oldu. Düzkaya Spor kulübünde arkadaşlarımla otururken gelen bir telefon üzerine Asil Nadirin evinin olduğu bölgede silah seslerinin geldiği ve bununla ilgili bilgim olup olmadığı soruldu. O bölgede ikamet eden başka bir arkadaşımı aradım, doğrudur Başkan silah sesleri geliyor dedi. Başımı çıkarıp dışarıya bakmaya korkuyorum dedi. Bunun üzerine ben de olay yerine gittim. Olay yerine gittiğimde bir polis arabası ve sağlık ekiplerinin henüz oraya ulaştıklarını gördüm. Gördüğüm o anda Sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İnsanlar tahkikat memurlarına gerekli bilgileri aktarmalılar kesinlikle bu olay aydınlatılmalıdır.”