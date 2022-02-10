Falyalı cinayetinde bir tutuklu daha!

Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklanırken, tutuklanan Yusuf Güneş mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Tolga Ateşli, Yusuf Güneş’in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, önceki gün mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş'in 5 Ocak’ta birlikte KKTC’ye geldiklerini belirtti. Polis, zanlıların Falyalı ailesiyle ilişki içerisinde bulunduğunu, iş yaptıklarını açıkladı. Polis çavuşu Tolga Ateşli, ayrıca silahlı saldırı olayıyla ilgili bazı isimler tespit edildiğini, Yusuf Güneş'in aranan şahıslarla da bağlantısının olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.