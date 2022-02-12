Falyalı cinayetinde iki tutuklu daha!

Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre:

Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.