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Falyalı'dan 170 bin TL'lik yardım!

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:29
Falyalı'dan 170 bin TL'lik yardım!

TV8'de Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasına Kuzey Kıbrıs'dan katılarak 170 bin TL bağışta bulunan Halil Falyalı, yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Halil Falyalı, "Acınız acımızdır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıTV8Haber
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vatandaş 2020-01-27 11:38:45

reklamlaaaaaaarrrr...yardım yapan firmaların ve şirketlerin bunu kendi reklam atraksiyonuna çevirmemeleri lazım...

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Kemal 2020-01-27 11:41:47

Habere bak bende sanal bahisten para kazansam 170 teğil 1,7 milyon yardım yaparım. Sanal bahis teki müşterileri KKTC den mi ? Türkiye den mi?

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Kemal 2020-01-27 11:42:40

Şimdi sen bu yorumları kaldıracaksın yada haberi yoruma kapatacaksın. Helal paraylamı yardım yapıyor ?

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