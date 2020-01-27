TV8'de Acun Ilıcalı'nın yardım kampanyasına Kuzey Kıbrıs'dan katılarak 170 bin TL bağışta bulunan Halil Falyalı, yaralılara acil şifalar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Halil Falyalı, "Acınız acımızdır" dedi.
Falyalı'dan 170 bin TL'lik yardım!
27 Ocak 2020 Pazartesi 11:29
reklamlaaaaaaarrrr...yardım yapan firmaların ve şirketlerin bunu kendi reklam atraksiyonuna çevirmemeleri lazım...
Habere bak bende sanal bahisten para kazansam 170 teğil 1,7 milyon yardım yaparım. Sanal bahis teki müşterileri KKTC den mi ? Türkiye den mi?
Şimdi sen bu yorumları kaldıracaksın yada haberi yoruma kapatacaksın. Helal paraylamı yardım yapıyor ?