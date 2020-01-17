Falyalı'dan Denktaş'a vefa!

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın ölümünün sekizinci yıl dönümünde hala anıt mezarının yapılamaması Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Anıt mezarının hala tamamlanmaması üzerine iş insanı Halil Falyalı örnek bir davranışa imza atarak tamamlama görevini üstlendi.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 yılında vefat etti. Denktaş’ın ölümünün ardından anıt mezar yapılması kararı alındı.

İş insanı Halil Falyalı, Kurucu cumhurbaşkanının anıt mezarının hala tamamlanamamasından ötürü elini taşın altına koyarak örnek bir davranışa imza atarak tamamlama görevini üstlendi. Rauf Raif Denktaş’ın kızı Değer Denktaş, Falyalı’nın üstlendiği bu görevden ötürü duyduğumu mutluluğu dile getirirken, “Falyalı ve ailesine bu vefa dolu, örnek davranışından ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Falyalı’da, Cumhurbaşkanı Denktaş ile çok sıkı ve onurlu bir ilişkileri olduğunu, bu anıt mezarını tamamlama fırsatının kendisine düştüğü için çok büyük bir onur yaşadığını dile getirdi.

KAYNAK:HABERCİ