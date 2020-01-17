Falyalı'dan Denktaş'a vefa!

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın ölümünün sekizinci yıl dönümünde hala anıt mezarının yapılamaması Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Anıt mezarının hala tamamlanmaması üzerine iş insanı Halil Falyalı örnek bir davranışa imza atarak tamamlama görevini üstlendi.
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 yılında vefat etti. Denktaş’ın ölümünün ardından anıt mezar yapılması kararı alındı.
İş insanı Halil Falyalı, Kurucu cumhurbaşkanının anıt mezarının hala tamamlanamamasından ötürü elini taşın altına koyarak örnek bir davranışa imza atarak tamamlama görevini üstlendi. Rauf Raif Denktaş’ın kızı Değer Denktaş, Falyalı’nın üstlendiği bu görevden ötürü duyduğumu mutluluğu dile getirirken, “Falyalı ve ailesine bu vefa dolu, örnek davranışından ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Falyalı’da, Cumhurbaşkanı Denktaş ile çok sıkı ve onurlu bir ilişkileri olduğunu, bu anıt mezarını tamamlama fırsatının kendisine düştüğü için çok büyük bir onur yaşadığını dile getirdi.
KAYNAK:HABERCİ
Bazıları da üniversite yapmaya uğraşır.......
Sayin Serdar Denktasta babasinin kabrini yaptiracak servet yok mu acaba
Abuksubuk yorumlar Falyalıya laflar Denktaşa sövmeler... 1 gün bile siyasetini desteklemedim 74 sonrasi politikasinin da cok hatali oldugunu dusunurum. ama bir cumhurbaskaninin mezari be... bir ulkenin cumhurbaskaninin mezarı... Dusman olsa daha cok deger gosterirdik. hade 2 daş goyalım derdik kesin. Hade baglantisi olmayanları gecdim. Mammacılara haram esas... takdir ettim gerçekden.
Devlet acizdir dedigimizde gizarsiniz bize.devleti kuran kurucusuna bi mezar bile yapmakdan aciz bir devler.falyalinin dusuncesi guzel.kim nedersa dedin.adam olaydilarda devleti yonetenler yapaydi.
Başkan yine büyüklüğünü gösterdin.
Benim yorumum kimi rahatsız etti silindi söylermisiniz. siz silin ben başka platformlarda paylaşmaya devam edeceğim. Bet parasıyla Veyselin sitelerine çökülen haram parayla iş yapılmaz. Falyalı kime yardım etmiş bugüne kadar şimdi iş insanı oldu eskinin mafyası. Bu haber sitesi de Falyalının belli oldu. bir daha okumam sizi
YAZIKLAR OLSUN TÜM GELMİŞ GEÇMİŞ HÜKÜMETLERE. SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ BENİMSEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ. BİR CUMHURBAŞKANI BİR DEVLET ADAMI. YÜZÜNÜZ OLSA TÜKÜRÜRDÜM. FALYALI SENİ DE SEVMEM AMA TEBRİK EDERİM. HELAL OLSUN
Yaziklar olsun bizlere... BU devletten her maas alan bir bira parasi bagislasa bu mezar coktan biterdi....