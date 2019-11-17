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Falyalı: "KKTC bayrağını yakmalarını şiddetle protesto ediyorum"

Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı açıklama yaptı

17 Kasım 2019 Pazar 16:15
Falyalı: "KKTC bayrağını yakmalarını şiddetle protesto ediyorum"

Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs’ta, şerefiyle, hür ve güven içinde yaşama kararlılığının simgesidir.
Ona saldırmak, yakmak Kıbrıs Türk Halkı’na saldırmakla eşdeğerdir.​

Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile taçlandırılan Kurtuluş Savaşı’nı örnek alarak canımız, kanımız pahasına, sadece Anavatanımız Türkiye’nin büyük desteği ile, milli mücadele sonucu bu topraklarda bir Devlet kurduk.

Bu Devleti, özgürlüğümüzü Rum hayallerine kurban etmemizi kimse beklemesin.

Perde gerisinden Anastasiadis Yönetimi tarafından desteklenen ELAM üyelerinin KKTC bayrağını yakmalarını şiddetle protesto ediyor, gereğini yapmaları için ilgili herkese çağrıda bulunuyorum.

Kimse, halkımızın ve onun bir parçası olan bizlerin ağır başlı duruşunu bir zafiyet olarak algılamasın."

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Anahtar Kelimeler:
FalyalıAçıklamaHaberGündemKıbrıs
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Gacodo(aysergi) 2019-11-17 16:50:03

Halil buba hesabı kes lütfen

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