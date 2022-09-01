FALYALI SUİKAST SORUŞTURMASINDA ŞİFRELER ÇÖZÜLÜYOR…

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Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın KKTC’de suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın şifreleri çözülüyor…

Girne Ağır Ceza mahkemesinde suikastın işlendiği gün “Kanunsuz silah bulundurmak ve meskûn mahalde ateş açmak” suçlamalarıyla yargılanan Türkistan Gülce ve Halil Işık ile ilgili kriminal incelemeler soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Kriminalistik şube amirliği tarafından düzenlenen uzmanlık raporuna göre, olay yerinden elde edilen 9 mm 5 adet kovanın 3 adedi Halil Işık tarafından kullanılan “Glock” marka tabancadan atıldığı tespit edildi.

Türkistan Gülce’nin olay yerinde kullandığı tespit edilen “Browning” marka tabanca ile olay yerinde bulunan 2 adet kovanın karşılaştırılmasının yapılmadığı ve raporda yer almadığı iddia ediliyor. Öldürülen Murat Demirtaş’ın ensesinde bulunan 1 adet 9 mm mermi çekirdeği ile Türkistan Gülce’nin silahına ilişkin uzmanlık raporunun henüz alınmamış olduğu iddia edildi.

Türkistan Gülce, “Halil Falyalı’ya ait araçtan uzak bir mesafede olay yerinden kaçan aracın arkasından ateş ettiğini” ifade etmesine rağmen, 20 no’lu delil 9 mm boş kovanın Halil Falyalı’ya ait aracın altında bulunmuş olması, Türkistan Gülce’nin ifadesinin gerçeği yansıtmadığına dair şüpheleri kuvvetlendirdi.

Olayın aydınlatılması ve şüphelerin ortadan kaldırılması adına, Türkistan Gülce’nin tabancasından çıkan 2 adet 9 mm boş kovan ve Murat Demirtaş’ın otopsisinde ensesinden çıkarılan 9 mm mermi çekirdeğinin eşleştirilip eşleştirilmediğine dair rapor henüz soruşturma dosyasına girmediği iddia edildi.

Demirtaş’ın ensesinden çıkan 9 mm mermi çekirdeği ile Gülce’nin tabancasından çıkan boş kovanların raporlarının kriminale ne zaman ulaşacağı merak ediliyor