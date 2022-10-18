FALYALI SUİKASTİ! 2 kalaşnikof ve 2 tabanca kullanıldı

Bu kapsamda eli kanlı katiller ÖMER TUNÇ, VEYSEL SARE ve MUSA ÇİÇEK yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yaşanan vahim olayla ilgili 9'uncu tanık, Polis Genel Müdürlüğü Balistik Uzmanı Ahmet Azizoğlu dinlendi.

Azizoğlu’nun mahkemede verdiği açık ifade şu şekilde;

"PGM Adli Polis Müdürlüğü Balistik İncelemeleri Şubesi'nde Balistik Uzmanı olarak görev yapmaktayım. 2010 Yılından beri, balistik şubesindeyim. 8 Şubat 2022'de meydana gelen bir olayla ilgili çalışmam oldu. Murat Demirtaş ve Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak rapor düzenledim. Bu konuyla ilgili BLS 039/2022 uzmanlık raporunu düzenleyip teslim ettim. İlgili rapor 10 sayfadır . Meseleyle ilgili bize 2 adet kalaşnikof, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 67 fişek, 64 kovan, 5 deforme mermi çekirdeği, 1 adet mermi çekirdeği parçası, 23 adet mermi çekirdeği, gömlek parçası, 12 nüve, 1 adet nüve parçası olmak üzere toplam 183 emare tarafımıza teslim edilerek incelememizi yaptık. İncelemeye başlamadan önce silahlar üzerinde atış artığı olup olmadığı yönünde inceleme yapmak için her silahtan birer kez hidrofil pamuk geçirildi. Bu pamukları emare olarak aldım. UZ 1326 16RO kalaşnikof marka tüfeğe ait pamuk. Numarası kazınarak yok edilmiş Baretta marka tabanca pamukları,K3561257 nolu Sprinwhite marka tabanca atış artığı, mahkemeye emare olarak ibraz edildi.

ÇEKİRDEK VE MERMİ PARÇALARI SL 001 PLAKALI ARAÇTAN ALINDI

Azizoğlu ,Olay yerinden SL 001 plakalı araçtan, otopsi sırasında maktül Murat Demirtaş ve Halil Falyalı üzerinden bir de B.B'ye ait ikametgahtan alınan emareler üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu silahlarla atıldığı tespit edildiği, raporda da belirtildi. Daha sonra laboratuvarımıza intikal eden BLS 039/2022 uzmanlık raporu düzenlendi. Bu raporla ilgili olarak bize Türkistan Gülce ve Halil Işık'tan elde edildiği belirtilen tabanca ve fişekler üzerinde inceleme yapıldı. Yaptığımız incelemede maktuller ve SL 001 plakalı araç üzerinden alınan parçalarla bir uyuşma yoktur. (Rapor BLS 040/2022, sadece 3 adet kovan eşleşmiştir 33-34 ve 35)

EMARELERİN BULUNDUĞU NOKTALAR:

12 Şubat 2022 tarihinde Kavanlar Sitesi Hırvatistan yapımı Springwhite marka tabanca evden temin edildi. H3561257 numaralı Hırvatistan yapımı Sringwhite marka tabanca 12 Şubat 2022 tarihinde Alsancak'ta Şehit Münür Sokak Kavan Sitesi 5 Daire 5 adresinde bulundu.Öte yandan, bir de 9 mm çapında parabellum tipi 15 adet fişeğin adreste bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Mahkeme, Tahkikat duruşması emare ve tanıkların dinlenmesi için 20 Ekim Perşembe'ye ertelendi.