FALYALI SUİKASTI! Atılan cep telefonu ve kıyafetler bulundu

Mahkemede olguları aktaran Polis Müfettişi Murat Bayram zanlının olaydan bir gün sonra tutuklandığını ve o günden bu yana yaklaşık 300 kişinin sorgulandığını, 100’e yakın ifadenin aldığını ve bulunan emarelerin Ankara’ya gönderildiğini söyledi.

Tahkikat memuru Murat Bayram, Musa Çiçek’in gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Çiçek itirafında, Alsancak Lemar’ın olduğu bölgede Veysel Sarı’ya ait olan bir telefon attıklarını ve yine Veysel Sarı’ya ait olay gecesi giyilen kıyafetlerin yerini söyledi.

İFADE DOĞRULANDI

Bayram alınan gönüllü ifade sonrası yapılan tahkikatta Sarı’nın itirafındaki telefon ve kıyafetlerin söylediği yerde olduğu ve emare olarak incelenmek üzere alındığını belirtti.

POLİS: ÖMER TUNÇ’A AİT DELİLLER BULUNDU

Tahkikat memuru Bayram, Ömer Tunç ve Musa Çiçek’in iş birlikçi ve bağlantılı olduklarını belgeleyen bir takım bulgular olduğunu aktardı.

Öte yandan Bayram, Ömer Tunç’un infazın gerçekleştirildiği gece olay yerinde olduğuna dair bulguların bulunduğunu kaydetti.

Savunma avukatlarının Ömer Tunç’un sağlık sorunları olduğunu iddia etmesi nedeniyle tam teşekküllü bir devlet hastanesinde kontrolden geçirilmesi istendi.

Öte yandan tahkikat memuru Tunç’un sağlık kontrolünden zaten geçirildiğini mahkeme emri üzerine yeniden geçirileceğini aktardı.

Ömer Tunç yedi gün daha tutuklu kalacak.