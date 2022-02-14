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FALYALI SUİKASTİ! Bir kişiye daha gözaltı

Çatalköy’de 8 Şubat akşamı kalleşçe yapılan silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili polisin operasyonları hız kesmiyor.

14 Şubat 2022 Pazartesi 16:30
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FALYALI SUİKASTİ! Bir kişiye daha gözaltı
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Kanlı saldırıda tutuklu sayısı artıyor, polisin operasyonları hız kesmiyor…

1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI 2 KİŞİ ARANIYOR

Çatalköy’de 8 Şubat akşamı kalleşçe yapılan silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili polisin operasyonları hız kesmiyor.

İşlenen kanlı saldırıda tutuklu sayısı hafta sonu 6’ya yükselirken, bugün birçok farklı noktada operasyon yapan polis 1 kişiyi daha tutukladı.

Elde edilen bilgide, tutuklanan zanlının olayda ciddi rol oynadığı öğrenilirken, ismi tespit edilen iki kişi hakkında daha tutuklama emri olduğu ve kişilerin arandığı ifade edildi.

Kıbrıs Gerçek

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